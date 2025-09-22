Se presenta una nueva edición de la Feria del Libro de La Matanza

Este 19 de septiembre y hasta el 28, se llevará a cabo la 18° edición de la Feria municipal del Libro, con una amplia y variada oferta cultural, literaria y de entretenimiento, e imperdibles beneficios con CUENTA DNI. Todas las chicas, chicos, jóvenes y familias del distrito, y de las ciudades vecinas, podrán disfrutar este destacado evento local, con entrada libre y gratuita.

La Feria del Libro más grande de la provincia de Buenos Aires arranca este 2025 con una propuesta especial que incluye presentaciones de libros, stand de editoriales, charlas, shows musicales, proyecciones audiovisuales, la participación de personalidades destacadas de la cultura, el periodismo y el espectáculo nacional, actividades para chicas y chicos, entre muchas sorpresas más, que las y los visitantes podrán disfrutar desde el 19 al 28 de septiembre, en la renovada Plaza San Martín de San Justo.

El acto inaugural se realizará el lunes 22 de septiembre, a las 17.30 horas, con distintos eventos artísticos, la entrega de menciones y premios a los ganadores de los diferentes concursos de Cultura de MTZ, y la presentación especial de la destacada bailarina y coreógrafa, Mora Godoy, con su gran show Libertango, interpretado por las orquestas de La Matanza dirigidas por Mariana Ferrer, y junto a artistas locales.

En esta edición, las y los visitantes contarán con grandes beneficios de Cuenta DNI, ya que podrán acceder a importantes descuentos de hasta el 40% en la compra de libros en los diferentes stands editoriales.

Entre las actividades más destacadas, se encuentran: La Fiesta de la Primavera, con Talento Matancero, DJ Pikachu y Marcela Baños, el domingo 21.09, desde las 14 h; en el auditorio principal, Roberto Feletti presentará su libro De Macri a Milei: El país inviable de las élites argentinas, el martes 23.09 a las 17 h; el miércoles 24 de septiembre a las 17.30 h, el gran Alejandro Dolina estará realizando su legendario programa de radio La venganza será terrible, en vivo.

Además, se presentará el libro Palabras Mayores 2, editado por la Secretaría de la Tercera Edad, el jueves 25.09 a las 17:30 h. El viernes 26.09 a las 17.30 h la feria contará con la participación del periodista Pablo Duggan, con la charla: Cuando la realidad supera la ficción; y el sábado 27.09 a las 17 h, el periodista Gustavo Sylvestre presentará su libro: Pepe Mujica. Ligero de equipaje.

Durante toda la semana, en la Plaza de San Justo estarán los tradicionales Food Truck con diferentes propuestas gastronómicas para las personas que asistan a la Feria. El sábado 27 de septiembre a las 15 h se llevará a cabo el Pericón nacional, con la participación de integrantes de los Centros de Jubilados de La Matanza; y el domingo 28 de septiembre a las 15 h se cerrará el evento con la Fiesta de Colectividades.

Este 2025, los horarios durante toda la semana serán: viernes 19 de septiembre y fines de semana, de 12 a 20 h, y de lunes a viernes de 10 a 20 h. Se espera que, al igual que todos los años, asistan a la Feria del Libro de La Matanza más de 500 mil personas de todas las edades y de toda la provincia.