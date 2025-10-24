Abrieron las inscripciones para las carreras que oferta la Escuela de Formación Continua

Se trata de licenciaturas y diplomaturas que se cursarán en el primer cuatrimestre del 2026. Aquí, la propuesta detallada de Formación Continua.

La Escuela de Formación Continua (EFC) de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) abrió las preinscripciones para el Ciclo Lectivo 2026. Su oferta brinda diversas opciones académicas tanto en modalidad presencial como semipresencial en ambas sedes, así como también una opción a distancia.

En el ámbito de las carreras de pregrado, se encuentra la Tecnicatura Universitaria en Psicopedagogía en modalidad presencial. También, la carrera de Martillero, Corredor Público y Tasador, que se ofrece en modalidad semipresencial, en ambas sedes. Además de la Tecnicatura Universitaria en Seguros que se puede cursar a distancia.

En cuanto a las carreras de grado, se puede cursar la Licenciatura en Comercio Internacional de manera presencial en la Sede CABA. La de Educación Física y la Licenciatura en Enfermería se ofertan en modalidad presencial en la Sede San Justo. Además, se ofrece la Licenciatura en Gestión Ambiental en modalidad presencial en la Sede CABA, y la Licenciatura en Gestión Educativa, tanto en modalidad presencial en la Sede San Justo como a distancia.

La Licenciatura en Gestión de Seguros se ofrece a distancia en la Sede CABA. La Licenciatura en Gestión de Tecnología está disponible en modalidad presencial en ambas sedes. Y para aquellos interesados en el ámbito tributario, está la Licenciatura en Gestión Tributaria. Esta se puede cursar de manera presencial en la Sede CABA o a distancia. Asimismo, se ofrece la Licenciatura en Historia, que se puede cursar tanto de manera presencial en la Sede San Justo como a distancia.

En el área de lenguas, se pueden cursar la Licenciatura en Lengua Inglesa y la de Lengua y Literatura, ambas en modalidad presencial en la Sede San Justo. Por su parte, la Licenciatura en Marketing está disponible en modalidad presencial en ambas sedes, y la Licenciatura en Matemática Aplicada se ofrece de manera presencial en la Sede San Justo. Finalmente, se encuentra ofertada la Licenciatura en Psicopedagogía, disponible en modalidad presencial en ambas sedes.

Más opciones a distancia

Además, se presentan diversas diplomaturas, entre ellas, la de Psicopedagogía Jurídico Forense, la de Escritura Académica y la Diplomatura en Gestión y Comunicación Política, todas en modalidad a distancia.