La Matanza, Capital Nacional del Deporte Social, entre los primeros puestos de los Juegos Bonaerenses

La delegación matancera, la más grande de toda la Provincia de Buenos Aires, llenó de orgullo a todo el distrito en la Final de los JJBB 2025, celebrada en Mar del Plata, donde cosechó un impresionante total de 76 medallas.

Con 31 medallas de oro, 26 de plata y 19 de bronce, La Matanza se posicionó en un destacado cuarto lugar en el medallero general. Este logro no solo representa un hito deportivo, sino que consolida al distrito como la Capital Nacional del Deporte Social, posicionándose en el Top Ten del certamen.

La delegación de deportistas y artistas de La Matanza fue la más numerosa de la Provincia, como todos los años, compuesta por más de mil jóvenes, personas con discapacidad, y personas adultas mayores que representaron al Municipio en diversas disciplinas deportivas y culturales. La presencia masiva y el éxito son el resultado del trabajo conjunto impulsado por las Secretarías de Deportes y Recreación, a cargo de la ex Leona y campeona, Jorgelina Bertoni, y la Secretaría de Cultura y Educación, a cargo de Silvia Francese.

El desempeño es una demostración del gran esfuerzo y la dedicación de los deportistas y artistas locales, junto con sus profesores, profesoras, coordinadores, técnicos y cuerpos médicos.

Disciplinas con medallas destacadas:

Deportivas: Se lograron importantes triunfos en disciplinas como Natación 25m Crol, Lanzamiento de Bala PCD, Patín Artístico, TaeKwon Do ITF Sub 13 (Combate femenino), Tenis de Mesa PCD Sub 20, Bochas Adultos Mayores Femenino y Vóley Femenino, entre otras.

Culturales y Artísticas: La delegación también brilló en áreas culturales con medallas en Danza Folklórica Sub 15, Solista Vocal, Música Rock Juveniles, Videominuto Juveniles, Pintura Sub 15 y Solista Malambo Sub 18, entre otras.

Gran parte de los participantes provienen de las actividades abiertas y totalmente gratuitas que promueve el Gobierno local, facilitando el acceso al deporte y la cultura como pilares de la inclusión y el desarrollo de toda la comunidad.