Maratón quirúrgico: 25 cirugías de vesícula en cinco días en el Hospital Balestrini

En el marco del “maratón de cirugías laparoscópicas de vesícula”, impulsado por el Ministerio de Salud bonaerense, se realizaron 25 cirugías de vesícula en cinco días, del 20 al 24 de octubre, en el Hospital Balestrini de Ciudad Evita. Este programa de salud, que se efectuó en simultáneo en 38 hospitales bonaerenses, alcanzó una cifra récord: mil intervenciones quirúrgicas.

“Gracias al trabajo coordinado y al compromiso de los equipos de salud realizamos 25 cirugías de vesícula (colecistectomia laparoscópica) extras y a contraturno, que se sumaron a las 1.000 intervenciones en toda la Provincia en cinco días”, destacaron desde el nosocomio de Ciudad Evita.

Y sumaron con orgullo: “Esta iniciativa tuvo como objetivo reducir los tiempos de espera y acelerar la respuesta a la demanda en todo el sistema público de salud bonaerense. Felicitamos el gran trabajo de los diferentes servicios que hicieron posible que se llevaran a cabo con éxito este maratón quirúrgico: Cirugía, Quirófano, Instrumentación Quirúrgica, Anestesia, Farmacia, Esterilización, Camilleros, Maestranza y a todo el personal que formó parte de estas cinco jornadas”.

Las cirugías de vesícula son una de las patologías más frecuentes en guardias hospitalarias. La litiasis vesicular consiste en la formación de cálculos en la vesícula biliar, órgano que almacena la bilis y ayuda a digerir las grasas. Los cólicos biliares provocan dolores intensos en el abdomen derecho, y muchas veces requieren una intervención quirúrgica programada.