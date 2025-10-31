Modificaciones en el tránsito por el avance de la obra del Arroyo Dupuy en Gregorio de Laferrere

Debido al desarrollo de la obra de infraestructura hidráulica del proyecto de la Cuenca Dupuy que lleva adelante el Municipio de La Matanza, a partir de este miércoles 29 de octubre, se realizará un corte total del tránsito y cambio de sentido.

Durante esta etapa del proyecto de la importante obra hidráulica del Arroyo Dupuy se cerrará completamente al tránsito vehicular un tramo de Ruta Nº 21 entre las calles Recuero y Beethoven, y cambia de sentido calle Magnasco.

Este corte resulta necesario para ejecutar el proyecto clave que mitigará el riesgo hídrico en el distrito, y en estos momentos, quienes circulen por Ruta N°21 desde Ruta Nacional Nº 3 con dirección a CABA, podrán utilizar diferentes desvíos, hasta la finalización de la obra de infraestructura del Arroyo Dupuy.

Desde el Paso Bajo Nivel de Carcarañá, pueden tomar por Comodoro Py hasta Beethoven, donde se encuentra el Paso Bajo Nivel más próximo para retomar la Ruta Nº 21. Como alternativa, continuar por Comodoro Py hasta los Pasos Bajo Nivel de Ezeiza o Carlos Casares.

Para aquellos automovilistas que circulen por Ruta Nº 21 en sentido hacia Ruta Nº 3 deberán tomar por Beethoven hasta Magnasco, calle que será de manera provisoria mano única sentido a Ruta Nº 21 y por la cual se podrá retomar la mencionada ruta.

Se solicita a automovilistas y peatones circular con máxima precaución por la presencia de maquinarias y vehículos pesados en la zona de obra.

Una obra con grandes beneficios para toda la comunidad

La construcción de esta obra de infraestructura hidráulica representa un avance fundamental para mejorar la calidad de vida de miles de vecinas y vecinos de la región, como: disminución del riesgo de anegamientos en zonas residenciales y comerciales; mayor seguridad vial y urbana, gracias a la adecuación de calles y Pasos Bajo Nivel; el fortalecimiento del sistema de desagües pluviales, favoreciendo la integración urbana; y el impulso a la obra pública y al trabajo local, como generación de empleo directo e indirecto.