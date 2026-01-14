Kicillof: “Con Milei estamos entrando en la tercera temporada de desgracia para el turismo nacional”

En Villa Gesell, el gobernador bonaerense encabezó la primera conferencia de prensa de la temporada turística.



El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, sostuvo este miércoles que la provincia de Buenos Aires “está entrando” de la mano de las políticas económicas de Javier Milei en su «tercera temporada de desgracia para el turismo nacional y para la producción nacional en su conjunto.

El mandatario encabezó una conferencia de prensa en el Golf Club de Villa Gesell, la primera de ese tipo durante este verano.

“Con Milei estamos entrando en la tercera temporada de desgracia para el turismo nacional y para la producción nacional en su conjunto”, advirtió.

A lo largo de su exposición, Kicillof relató las políticas que lleva adelante su gestión para que repunte una temporada en general floja si se tiene en cuenta los niveles de ocupación y de consumo, y vinculó esa situación a la política “regresiva y recesiva” de Milei.

Al respecto, criticó el “patético espectáculo de un Gobierno que festeja” el supuesto boom turístico, cuando solamente crecieron los viajes de argentinos al exterior del país, especialmente a Brasil y Uruguay.

“El responsable se llama Javier Milei con sus políticas y decisiones. Beneficia a los sectores concentrados y a sus jefes que están afuera”, apuntó el mandatario bonaerense, que aseguró que el tipo de cambio elegido por este Gobierno fomenta la salida de dólares y destruye trabajo argentino.

Para el gobernador, “la realidad es que el programa económico de Milei esta destrozando el aparato productivo del país, y el consumo”.

“Nos venimos preparando fuertemente junto al sector privado, los intendentes y los destinos turísticos y hemos articulando distintas políticas para que esta temporada soporte el desastre de la política económica del Gobierno”, comentó el gobernador peronista.

Las críticas

Pese a que los números de afluencia turística son relativamente bajos, Kicillof resaltó que desde su gestión van a “redoblar esfuerzos para que todos se puedan tomar unos días de vacaciones en la provincia de Buenos Aires” en lo que queda de la temporada de verano.

Al referirse al último dato de inflación, que mostró una aceleración al 2.8% en diciembre y un 31.5% acumulado en 2025, el ex ministro de Economía puso en duda la efectividad del programa de Milei para contener los precios de la economía.

“El presidente decía que restringiendo la emisión monetaria no hay inflación. Y que si emitís cero, hay inflación cero”, recordó, para luego poner el acento en la aceleración inflacionario desde mayo pese a haberse detenido la emisión.

Según expresó, Milei “tiene un plan antiinflacionario que es recontra convencional, es un plagio, una repetición que se ha aplicado un montón de veces”.

“Ese plan de siempre es fuertemente recesivo. Dice que hay un rezago entre la emisión y la inflación. Es una sopa de tonterías. Además de ser remanidas, reflota una teoría que la tiene que recauchutar y emparchar todos los días”, criticó.

Por un lado, señaló que el presidente “busca bajar la inflación con el dólar” como ancla, y eso trae como consecuencia que “más gente veranea afuera” y le da trabajo a otros países.

“Después hay un política fuertemente regresiva y recesiva. Es un plan que primariza en lo productivo, terminando con las actividades con alto valor agregado y precarizando el empleo”, describió.

“Es sabido que el empleo industrial es empleo de valor agregado, en condiciones de regularización laboral adecuada. Todo eso lo está destruyendo Milei aceleradamente”, acusó

A su entender, «esta política está destruyendo la producción y el trabajo deliberadamente».

“Es de terror lo que está ocurriendo”, sentenció Kicillof, quien avisó que “no hay perpectivas de mejora mientras se siga ahondando en estas políticas”.

“Milei devolvéle a las provincias y particularmente a la provincia de Bienos Aires todo lo que te robaste”, remató, furibundo.

De la conferencia de prensa participaron el intendente anfitrión, Gustavo Barrera, la vicegobernadora Verónica Magario, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo. Asistieron además el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, los ministros de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo» Larroque, de Infraestructura, Gabriel Katopodis, y de Salud, Nicolás Kreplak, entre otros integrantes del gabinete de Kicillof.

Otras actividades

Más temprano, el mandatario bonaerense había encabezado la primera reunión productiva de la temporada en Mar de Ajó, Partido de la Costa, con representantes del turismo, la industria y diferentes sectores productivos de la zona. IP

De la reunión participaron más de 300 representantes de sectores industriales, turísticos, gastronómicos, comerciales, pesqueros y de la construcción, con el fin de analizar el desarrollo de la temporada de verano y el impacto de las medidas económicas del Gobierno nacional en cada una de las ramas productivas.

Después Kicillof mantuvo un encuentro cerrado con la dirigencia de su Movimiento Derecho al Futuro (MDF) para diagramar la hoja de ruta del proyecto político durante este año, en el que el gobernador prevé dar un salto de la política bonaerense a la nacional