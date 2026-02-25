La Matanza: detienen a banda acusada de entraderas tras investigación con apoyo del COM

Tras una investigación, que contó con las imágenes de las cámaras de seguridad del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) del Municipio de La Matanza, se pudo identificar a tres delincuentes que realizaban robos en diferentes hogares del distrito.

El aporte del COM municipal fue clave para identificar a los integrantes de una banda que realizaba entraderas en La Matanza. El último hecho se había producido en Villa Luzuriaga, un violento robo a una señora de 58 años. Los asaltantes sustrajeron un monto importante de dólares de la vivienda, junto a un televisor, dos teléfonos celulares y diversos electrodomésticos, para luego darse a la fuga.

Los testimonios de vecinos y el seguimiento a través de las cámaras de seguridad del Municipio de La Matanza permitieron realizar diferentes allanamientos, que resultaron en la detención de los tres integrantes de la banda (2 hombres y 1 mujer). Durante el operativo final se secuestró una pistola Beretta calibre 9 milímetros, que registraba un pedido de secuestro activo, junto a dinero en efectivo, celulares y la llave de un vehículo que utilizaban para huir de las viviendas.

Actualmente, La Matanza incorporó nuevos Centros de Monitoreo en la vía pública para aumentar la vigilancia en puntos estratégicos del distrito, y continúa con la inversión destinada a la tecnología de prevención, un método que cada vez registra mayores resultados positivos para resolver hechos delictivos y combatir el delito.