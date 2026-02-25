La Matanza convoca nuevos agentes para la Guardia Urbana

El Municipio de La Matanza abrió la inscripción para incorporar nuevos efectivos a la Guardia Urbana local, con el objetivo de reforzar la prevención y ampliar la presencia territorial en todas las ciudades del distrito.

La convocatoria, coordinada por la Secretaría de Protección Ciudadana, apunta a fortalecer la red de protección y acompañamiento comunitario, en articulación con las distintas áreas que intervienen en el cuidado de la comunidad.

Requisitos para postularse

Las personas interesadas deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Haber pertenecido a fuerzas de seguridad provinciales y/o nacionales.

Tener entre 25 y 55 años.

Contar con secundario completo.

Poseer registro de conducir con una antigüedad mayor a dos años.

Quienes reúnan estos requisitos podrán completar el formulario de inscripción disponible en el sitio oficial del Municipio: lamatanza.gov.ar/proteccionciudadana/guardia-urbana.

Rol en el sistema de prevención

La Guardia Urbana cumple un papel clave dentro de las políticas locales de prevención, asistencia y acompañamiento vecinal. Su trabajo se desarrolla en coordinación permanente con las fuerzas de seguridad y el sistema de emergencias.

Además, articula acciones con el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), lo que permite una intervención más rápida y eficaz ante distintas situaciones.