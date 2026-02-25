Temporada récord en La Matanza: más de 90 mil chicos y chicas disfrutaron de las Mega Colonias de Verano

Durante las vacaciones, el Gobierno de La Matanza ofreció, de manera totalmente gratuita, las Colonias MTZ 2026, con actividades deportivas, culturales y recreativas, transporte, alimentación diaria y atención médica, en un contexto de crisis económica y social a nivel nacional.

Más de 90 mil participantes y atención integral

Las colonias funcionaron en 12 sedes municipales, con equipos multidisciplinarios que incluyeron docentes, profesores de educación física, médicos y guardavidas. La propuesta estuvo destinada a niñas, niños, adolescentes, jubiladas y jubilados, y personas con discapacidad, garantizando un cuidado integral durante toda la jornada.

El intendente Fernando Espinoza, presidente de la Federación Argentina de Municipios, destacó:

“Estamos cerrando una temporada récord, con más de 90 mil participantes en nuestras colonias totalmente gratuitas. Cuando vemos la sonrisa de una nena o un nene, eso para nosotros es impagable”.

La secretaria de Deportes local, ex Leona y campeona mundial de hockey, Jorgelina Bertoni, acompañó la presentación del balance de la temporada.

Inclusión y recreación para todas las edades

Los niños y niñas pudieron aprender a nadar y participar en actividades recreativas y deportivas.

Se mantuvo una colonia gratuita para la tercera edad, con acceso a piletas, juegos cognitivos y espacios de recreación.

Se destacó la colonia inclusiva, destinada a personas con discapacidad, con profesoras y profesores de educación especial acompañando a los participantes.

El intendente enfatizó:

“Este verano una colonia de vacaciones costó entre cuatrocientos mil y setecientos mil pesos, acá en La Matanza es absolutamente gratuita. Tenemos un Estado eficiente y presente, que ahorra durante todo el año para poder hacer realidad estas mega colonias”.