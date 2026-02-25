Vuelta a clases: ofertas en útiles escolares en La Matanza

A pocos días del inicio del ciclo lectivo 2026, el Municipio de La Matanza impulsa una nueva edición de promociones en útiles e indumentaria escolar a través de las Ferias Francas del distrito, en el marco del programa Puntos de Abaratamiento.

La propuesta incluye combos con precios acordados hasta el 15 de marzo, con el objetivo de acompañar a las familias en los gastos propios del regreso a clases.

Qué se puede encontrar

Entre los productos disponibles se ofrecen:

Sets de geometría.

Kits escolares para nivel primario, secundario y universitario.

Mochilas con carrito.

Guardapolvos y pintorcitos de jardín.

La iniciativa, coordinada por la Secretaría de Control Comunal, busca garantizar el acceso a artículos esenciales a valores más accesibles que en el circuito comercial tradicional.

Dónde funcionan las Ferias Francas

Las ferias se desarrollan de martes a domingo, de 7 a 13 horas, y recorren distintas localidades del distrito para ampliar el alcance del beneficio.

Los puntos destacados con ofertas escolares se encuentran en:

Isidro Casanova y San Justo.

Gregorio de Laferrere y Villa Luzuriaga.

Ramos Mejía y Virrey del Pino.

González Catán.

Además de los útiles escolares, las Ferias Francas mantienen su oferta habitual de carnes, frutas, verduras, lácteos y artículos de limpieza, lo que permite realizar compras integrales en un solo lugar.

El cronograma completo de ubicaciones y las promociones vigentes pueden consultarse en el sitio oficial: lamatanza.gov.ar/puntosdeabaratamiento.