La Matanza avanza con la puesta en valor de la Avenida Güemes en Ciudad Evita

En un escenario nacional atravesado por la desaceleración de la obra pública, en Ciudad Evita continúan a buen ritmo los trabajos de renovación integral sobre la Avenida Güemes, una de las principales arterias de la localidad.

La intervención, impulsada de manera conjunta por el Gobierno local y la Provincia de Buenos Aires, apunta a fortalecer la infraestructura urbana y optimizar la calidad de vida de las vecinas y vecinos.

Repavimentación y mejoras urbanas

El proyecto contempla la repavimentación completa en hormigón de la traza, una medida que permitirá mejorar la durabilidad de la calzada y las condiciones de circulación vehicular. A su vez, se ejecuta la renovación de veredas y canteros, con el objetivo de ordenar el espacio público y brindar mayor seguridad a peatones.

Las tareas abarcan el tramo comprendido entre la intersección con la calle Reinalda Rodríguez y Bevilacqua, y desde allí hasta la calle Italia, consolidando un corredor estratégico para la conectividad diaria de la zona.

Próximas etapas

En las próximas fases se avanzará con la instalación de nuevas luminarias LED y la finalización de los boulevares centrales, incluyendo los sectores de veredas que integran la traza intervenida.

La obra representa un paso significativo dentro del proceso de transformación urbana que atraviesa el distrito, con una inversión sostenida en infraestructura que busca mejorar la seguridad vial, la accesibilidad y el ordenamiento del entorno.