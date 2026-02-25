La Matanza creó un Registro de Grandes Generadores para fortalecer la gestión de residuos

El Municipio de La Matanza puso en marcha el nuevo Registro de Grandes Generadores de Residuos, una herramienta que obligará a supermercados, industrias, centros logísticos y shoppings —entre otros establecimientos— a inscribirse si producen más de 1.000 kilos mensuales de desechos.

La medida, coordinada por la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, apunta a mejorar la gestión de residuos a gran escala, reducir la contaminación en calles y arroyos y fortalecer la economía circular en el distrito.

Más control y planificación ambiental

Durante 2024 se procesaron en el partido más de 544 millones de kilos de residuos sólidos urbanos. Frente al crecimiento proyectado hacia 2030, el Gobierno local busca anticiparse con políticas que optimicen el tratamiento de los desechos y prevengan problemáticas como:

Obstrucciones en desagües pluviales y anegamientos.

Focos de incendio.

Contaminación del suelo y cursos de agua.

El nuevo registro no solo establece un mecanismo de control, sino que también promueve la recuperación de materiales reciclables para su reinserción en el circuito productivo, impulsando empleo verde y prácticas más sostenibles.

Quiénes deben inscribirse y qué requisitos rigen

La normativa alcanza a hiper y supermercados, industrias, centros comerciales y cualquier establecimiento que supere los 1.000 kilos mensuales de residuos.

Mientras que los residuos domiciliarios —estimados en un promedio de un kilo por persona por día— están contemplados dentro de la tasa municipal, los grandes generadores deberán cumplir con:

Inscripción obligatoria a través del portal oficial (portalcontribuyente.lamatanza.gov.ar).

Presentación de declaración jurada y Plan de Gestión Integral de Residuos.

Información sobre el transporte contratado, renovación del registro cada dos años y pago de la tasa correspondiente.

Articulación con los Puntos Verdes

La iniciativa se complementa con la red municipal de Puntos Verdes, espacios destinados a la recepción de materiales reciclables. Las ubicaciones pueden consultarse en el sitio oficial del área ambiental del Municipio.