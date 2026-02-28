Mejores precios, más cerca de tu hogar: Nuevo Mercado de Abaratamiento en San Justo

Con precios bajos, descuentos con CUENTA DNI y directo de productores, el Gobierno local inauguró un nuevo Punto de Abaratamiento para continuar acompañando a las familias matanceras frente al actual contexto económico y social. Con esta apertura, ya suman 53 los puntos distribuidos en todo el distrito.

En un esfuerzo por acercar herramientas concretas que morigeren las consecuencias del fuerte ajuste nacional, el Municipio de La Matanza puso en marcha un nuevo Mercado de Abaratamiento en el centro de San Justo. Este nuevo espacio se suma a la red de Puntos de Abaratamiento, compuestos por diversos mercados y ferias, que funcionan en el distrito, permitiendo a las vecinas y vecinos acceder a productos de primera calidad y con precios hasta un 50% más bajos que en los comercios tradicionales.

El nuevo mercado, ubicado en Almafuerte 3166, ofrece una amplia variedad de rubros que incluyen carnes, pollo, pescado, productos de panadería, frutas y verduras de estación, fiambres, artículos de limpieza y productos secos.

La principal ventaja competitiva radica en la eliminación de intermediarios, ya que los alimentos llegan directamente de los productores locales. Además, para potenciar el ahorro, el punto cuenta con un 40% de descuento abonando con Cuenta DNI en todos los rubros durante toda la semana, sumado a la opción de pago con QR.

Los horarios de atención del nuevo Punto de Abaratamiento son de lunes a viernes de 8 a 18 h y los sábados de 8 a 14 h

Además de la nueva sede en San Justo, las otras sedes continúan funcionando en sus puntos estratégicos:

Rafael Castillo – Victorino de la Plaza y Nicolás Dávila, de Lunes a sábados de 9 a 19 hs y domingos de 9 a 14 hs.

Gregorio de Laferrere (Plaza Ejército de los Andes) – Av. Luro 5800, de Lunes a sábados de 8 a 19 hs y domingos de 8 a 13 hs.

Gregorio de Laferrere – Ruta 3 km 25,700, de lunes a sábados de 9 a 17 hs y domingos de 9 a 13 hs.

Además de los mercados, funcionan las Ferias Francas de martes a domingos, de 7:00 a 13:00 h, ofreciendo no solo alimentos, sino también indumentaria, ropa blanca y artículos de bazar a precios populares.