Boccia en La Matanza: Deporte adaptado e inclusión

Abrieron las inscripciones gratuitas para Boccia 2026, un desafío de superación para personas con movilidad reducida. El Polideportivo municipal Balestrini será el espacio de entrenamiento adaptado para una competencia saludable.

El Gobierno local, a través de la Secretaría de Deportes y Recreación local, lanzó una nueva iniciativa dedicada a las personas con discapacidad que deseen sumarse a la práctica deportiva de Boccia, una disciplina paralímpica que, desde 1984, combina precisión, estrategia y habilidad. La actividad es gratuita y busca fomentar el desarrollo motor y la integración en un entorno adaptado.

El Boccia es un juego, similar al bowling, donde se lanzan bolas de cuero hacia una bola objetivo, y está especialmente adaptado para personas con limitaciones motoras severas o parálisis cerebral, que afecten la coordinación y las extremidades, como distrofia muscular, lesiones medulares, ataxia, entre otras.

Las personas interesadas a participar de esta actividad deportiva e inclusiva, pueden descargar, imprimir y completar las planillas requeridas en el siguiente link: http://bit.ly/3Ozyewe y acercarse al Polideportivo Alberto Balestrini, Av. Juan Manuel de Rosas 1413, Lomas del Mirador, de martes y jueves de 9 a 13 hs, con electrocardiograma 2026, certificado médico de aptitud física 2026 , y fotocopia del DNI de ambos lados.

Estas iniciativas continúan impulsando acciones concretas para fomentar la participación activa de las personas con discapacidad. El deporte es un derecho universal, por eso el Gobierno local trabaja diariamente en la creación de espacios accesibles, libres e inclusivos, que fortalecen la integración en cada ciudad de La Matanza.