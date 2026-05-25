Escudo tecnológico y despliegue táctico: Así funcionan los nuevos operativos de prevención en La Matanza

Estos procedimientos de saturación forman parte de las nuevas estrategias de seguridad implementadas en el Conurbano bonaerense, logrando un despliegue clave que fusiona la capacidad operativa del Grupo de Prevención Motorizado (GPM) y las fuerzas especiales de la Provincia, con la fuerte inversión en tecnología de prevención aportada por el Municipio, a través de cámaras 4K, Inteligencia Artificial (IA) y monitoreo de última generación.

Los nuevos operativos se planifican y coordinan diariamente desde la base de las fuerzas especiales motorizadas, construida en su totalidad por el Municipio de La Matanza. Desde este centro estratégico, el Grupo de Prevención Motorizado (GPM) lleva adelante las tareas de prevención y patrullaje dinámico, enfocadas especialmente en combatir delitos complejos y modalidades delictivas en motovehículos (motochorros).

En colaboración directa con la tarea policial, el Gobierno local continúa implementando tecnología de prevención, a través del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de La Matanza, con un sistema de videovigilancia con IA, conectado a más de 6000 cámaras de seguridad.

Estos dispositivos tecnológicos son un apoyo fundamental para los efectivos durante los operativos y patrullajes, donde además se incautan alrededor de 1500 motos por semana, que son utilizadas para cometer ilícitos; o con falta de documentación, que pueden ser motos robadas; o que se desplazan por encima de la velocidad permitida, generando un peligro para la gente.

De esta manera, las fuerzas de seguridad de la Provincia, junto a la Guardia Urbana municipal y el COM de La Matanza refuerzan los métodos para combatir el delito en el distrito y las ciudades aledañas, con el principal objetivo de proteger a toda la comunidad.