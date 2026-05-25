La lista de convocados de la Selección argentina para el Mundial 2026

Scaloni presentó a los jugadores que representarán a la “Albiceleste” en el Mundial.



La Selección argentina presentó su lista para el Mundial 2026 y Lionel Scaloni definió a los 26 jugadores que defenderán el título en las tierras de Estados Unidos, México y Canadá.

Con Lionel Messi como líder y algunas sorpresas entre los elegidos, la “Albiceleste” buscará la cuarta estrella en la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La Argentina llegará a Norteamérica como uno de los grandes candidatos al bicampeonato tras la histórica consagración frente a Francia en Lusail. Scaloni mantuvo la base campeona del mundo y sumó variantes para afrontar un torneo que comenzará el 11 de junio y que tendrá el debut argentino el martes 16 ante Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri, desde las 22 de Argentina.

El seleccionado nacional integrará el Grupo J y continuará su camino el 22 de junio frente a Austria en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. La fase inicial terminará el 27 ante Jordania, nuevamente en suelo texano.

Los futbolistas comenzarán la concentración el 1° de junio en el Compass Minerals National Performance Center de Kansas City. Allí, el cuerpo técnico realizará la preparación final antes del debut mundialista. Además, la Selección disputará dos amistosos en Estados Unidos frente a Honduras e Islandia.

La lista de convocados

Arqueros

Emiliano «Dibu» Martínez – Aston Villa

Gerónimo Rulli – Olympique de Marsella

Juan Musso – Atlético de Madrid

Defensores

Gonzalo Montiel – River

Nahuel Molina – Atlético de Madrid

Lisandro Martínez – Manchester United

Nicolás Otamendi – Benfica

Leonardo Balerdi – Olympique de Marsella

Cristian ‘Cuti’ Romero – Tottenham

Nicolás Tagliafico – Olympique de Lyon

Facundo Medina – Olympique de Marsella

Mediocampistas

Giovani Lo Celso – Betis

Leandro Paredes – Boca

Rodrigo De Paul – Inter Miami

Exequiel Palacios – Bayer Leverkusen

Enzo Fernández – Chelsea

Alexis Mac Allister – Liverpool

Valentín Barco – Racing de Estrasburgo

Delanteros

Lionel Messi – Inter Miami

Nicolás González – Atlético de Madrid

Giuliano Simeone – Atlético de Madrid

Lautaro Martínez – Inter de Milán

José Manuel ‘Flaco’ López – Palmeiras

Julián Álvarez – Atlético de Madrid

Thiago Almada – Lyon

Nico Paz – Como 1907