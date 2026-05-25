La lista de convocados de la Selección argentina para el Mundial 2026

Scaloni presentó a los jugadores que representarán a la “Albiceleste” en el Mundial.
La Selección argentina presentó su lista para el Mundial 2026 y Lionel Scaloni definió a los 26 jugadores que defenderán el título en las tierras de Estados Unidos, México y Canadá.
Con Lionel Messi como líder y algunas sorpresas entre los elegidos, la “Albiceleste” buscará la cuarta estrella en la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
La Argentina llegará a Norteamérica como uno de los grandes candidatos al bicampeonato tras la histórica consagración frente a Francia en Lusail. Scaloni mantuvo la base campeona del mundo y sumó variantes para afrontar un torneo que comenzará el 11 de junio y que tendrá el debut argentino el martes 16 ante Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri, desde las 22 de Argentina.
El seleccionado nacional integrará el Grupo J y continuará su camino el 22 de junio frente a Austria en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. La fase inicial terminará el 27 ante Jordania, nuevamente en suelo texano.
Los futbolistas comenzarán la concentración el 1° de junio en el Compass Minerals National Performance Center de Kansas City. Allí, el cuerpo técnico realizará la preparación final antes del debut mundialista. Además, la Selección disputará dos amistosos en Estados Unidos frente a Honduras e Islandia.
La lista de convocados
Arqueros
Emiliano «Dibu» Martínez – Aston Villa
Gerónimo Rulli – Olympique de Marsella
Juan Musso – Atlético de Madrid
Defensores
Gonzalo Montiel – River
Nahuel Molina – Atlético de Madrid
Lisandro Martínez – Manchester United
Nicolás Otamendi – Benfica
Leonardo Balerdi – Olympique de Marsella
Cristian ‘Cuti’ Romero – Tottenham
Nicolás Tagliafico – Olympique de Lyon
Facundo Medina – Olympique de Marsella
Mediocampistas
Giovani Lo Celso – Betis
Leandro Paredes – Boca
Rodrigo De Paul – Inter Miami
Exequiel Palacios – Bayer Leverkusen
Enzo Fernández – Chelsea
Alexis Mac Allister – Liverpool
Valentín Barco – Racing de Estrasburgo
Delanteros
Lionel Messi – Inter Miami
Nicolás González – Atlético de Madrid
Giuliano Simeone – Atlético de Madrid
Lautaro Martínez – Inter de Milán
José Manuel ‘Flaco’ López – Palmeiras
Julián Álvarez – Atlético de Madrid
Thiago Almada – Lyon
Nico Paz – Como 1907