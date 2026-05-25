Espinoza: “En las Mesas de Diálogo encontraremos las respuestas para frenar esta degradación de la Argentina”

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, hizo declaraciones en su cuenta de X, en relación a los dichos del titular de la Conferencia Episcopal Argentina, obispo Marcelo Colombo, quien se refirió al deterioro socioeconómico que atraviesa el país: “El obispo repitió algo que ya nos había dicho que advertía la Iglesia y que coincidía con lo que vemos en nuestras ciudades todos los días: no sólo los más vulnerables o los sectores pobres sufren la barbarie económica libertaria, sino que la clase media ya no puede más”, dijo el presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM).

En relación a la reunión que mantuvieron los intendentes con el obispo Marcelo Colombo, días atrás, Fernando Espinoza sostuvo: “Concluimos en que es de consecuencias terribles la crisis económica y social que estamos viviendo las argentinas y argentinos”.

En esa línea, aseguró: “Coincidimos en que, a la cultura del descarte, que señalaba el Papa Francisco, se le debe oponer la cultura del encuentro que propuso en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium”.

“Los sectores medios con trabajo ya no pueden comprar el alimento que sus familias necesitan ni todos los remedios, y en muchos casos no pueden afrontar el pago del alquiler completo. Se endeudan con sus tarjetas de crédito para comprar comida”, señaló Fernando Espinoza y agregó: “Los intendentes lo vemos todos los días y como le pasa a la Iglesia, los recursos se nos acaban”.

“No es una problemática sólo del conurbano o de los conurbanos del país. Sucede también en el interior de las provincias y en la millonaria CABA. Es la pobreza intermitente, familias de clase media, pero que a partir del día 20 viven con enormes dificultades”, apuntó Fernando Espinoza.

En ese contexto, explicó las acciones conjuntas que se llevarán a cabo junto a la Iglesia, luego de la reunión que mantuvieron las y los intendentes con monseñor Marcelo Colombo en la sede de la Conferencia Episcopal Argentina: “En las Mesas de Diálogo que estamos diagramando encontraremos las respuestas para frenar esta degradación de la Argentina. Lo haremos todos juntos: industriales, PyMEs, comerciantes, trabajadores, iglesias, universidades, docentes, profesionales, emprendedores, organizaciones sociales, intelectuales”.

Por último, Fernando Espinoza expresó: “Con humildad, pero con las fuerzas que nos da nuestra fe y nuestra convicción, convocamos a todos los que queremos un país normal y no perseguimos una insensata victoria en una supuesta y fanática batalla cultural, detrás de la que se esconde lo peor de la especulación financiera, esa que le quiebra la vida a la gente”, y concluyó: “Como decía nuestro Papa Francisco, los pobres no pueden esperar y nadie se salva solo”.