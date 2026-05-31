Becas Estudiar: Abierta la inscripción a estudiantes de secundarias de La Matanza

Una importante iniciativa del Gobierno local para, una vez más, acompañar la economía del hogar y proteger la permanencia de chicas y chicos en el sistema educativo. El programa alcanza actualmente a 10 mil jóvenes de entre 11 y 15 años del distrito, quienes reciben un acompañamiento económico mensual para facilitar el acceso a materiales de estudio y recursos pedagógicos.

Las Becas Estudiar son, principalmente, un acompañamiento del Municipio a las familias de La Matanza, que más lo necesitan. Constan de un apoyo económico mensual, que favorece el acceso a la educación y asegura la continuidad escolar de aquellas y aquellos estudiantes cuya inclusión educativa pueda verse afectada por diferentes situaciones sociales, económicas o familiares.

La inscripción para acceder al programa municipal, Becas Estudiar, permanecerá abierta hasta el mes de julio.

La selección de las beneficiarias y beneficiarios, así como el monitoreo constante de sus trayectorias pedagógicas, se realiza en articulación permanente con las autoridades de las escuelas secundarias y los Equipos de Orientación Escolar (EOE). Esta metodología de trabajo articulado permite conocer las particularidades de cada situación y brindar una respuesta cercana a la realidad de cada estudiante en los distintos barrios del distrito.

Con la implementación de estas herramientas de apoyo, el Municipio de La Matanza sostiene la continuidad de políticas públicas que jerarquizan la educación de gestión estatal, fortalecen la inclusión y generan oportunidades reales de desarrollo para la juventud.