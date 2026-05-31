Cada vez falta menos: Avanza el Hospital Veterinario de La Matanza

Pronto las vecinas y vecinos contarán con el primer Centro de Salud Animal municipal, ubicado en la localidad de Gregorio de Laferrere, con guardia veterinaria y todos los servicios para el cuidado de nuestros amigos de cuatro patas.

El nuevo hospital público veterinario es una destacada iniciativa del Gobierno local que ya lleva un avance de obra del 75%. Cuenta con una infraestructura innovadora diseñada para evitar el estrés durante la espera y la atención, con espacios diferenciados para perros y gatos.

En un moderno edificio, las familias del distrito podrán acceder a consultorios externos, laboratorio, sala de imágenes para rayos X, dos quirófanos, sala de esterilización, anestesia, observación, y un servicio de vanguardia en terapia intensiva e internación animal.

“En muy poco tiempo podremos abrir este hermoso edificio que será el primer Hospital Veterinario de La Matanza, y brindará una atención de calidad a nuestros animales”, expresó el intendente Fernando Espinoza y agregó: “En muchos de nuestros hogares, un perro o un gato es un integrante más de la familia, por eso nos parecía muy importante que las vecinas y vecinos cuenten con un lugar donde cuidarlos y curarlos, sin que eso implique un gasto”.

Con este nuevo centro de salud, La Matanza da un paso fundamental hacia una asistencia integral, gratuita y de calidad, que asegura el bienestar y la protección animal en el distrito.

“Este nuevo hospital ya es un orgullo para La Matanza, porque será público y gratuito. Es un proyecto muy cerca de concretarse que demuestra la importancia de un Estado inteligente que se dedica a interpretar el contexto y los desafíos de su comunidad, y la acompaña para que cada familia pueda garantizarle a sus compañeros de cuatro patas la atención que se merecen”, concluyó Fernando Espinoza.