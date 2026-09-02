En Argentina, una investigación señaló que el 51,2% de estudiantes de Medicina presentaba miopía. La mitad de las miopías se desarrollan a partir de los 18 años.



Distintas publicaciones científicas señalaron que casi la mitad de la población mundial podría ser miope en 2050 y, en Argentina, una investigación arrojó que el 51,2% presentaba miopía, lo que sugiere que el avance de esta alteración visual ya es una realidad en los adultos jóvenes.

Según información a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el estudio sobre la miopía fue llevado a cabo por el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) con estudiantes de la carrera de Medicina.

“La mitad de las miopías se desarrollan a partir de los 18 a 20 años de edad en nuestro medio. Lo que cambió es que casi se duplicó su prevalencia en las últimas décadas. En estudiantes universitarios, se incrementó del 30 al 50%”, indicaron los doctores Lidia Sarotto (M.N. 93.606), médica de la División Oftalmología del Hospital de Clínicas de la UBA, y Rafael Iribarren (M.N. 50.014), quien acompañó en la investigación.

La miopía es un desenfoque ocular que provoca que los objetos lejanos se vean borrosos, y los cercanos, nítidos, mientras que suele aparecer y avanzar durante la infancia, aunque también puede desarrollarse entre los 20 y los 40 años.

Ante la pregunta acerca de qué explicaría este aumento de prevalencia encontrado en los estudiantes, podría ser la elevada demanda visual potenciada por el uso de dispositivos electrónicos y el poco tiempo al aire libre.