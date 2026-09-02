“Sin un Estado presente, las PyMEs quedan a la deriva”



La secretaria de Innovación, Tecnología, Transparencia y Asuntos Estratégicos de Ituzaingó y referente de CGERA participó del encuentro por el Día de la Industria que se realizó en Morón y que encabezó el gobernador Axel Kicillof. La jornada puso el foco en el impacto de la apertura de importaciones, la caída del consumo y la pérdida de empresas y puestos de trabajo.

La crisis que atraviesa el sector industrial volvió a quedar en el centro de la agenda bonaerense durante el encuentro por el Día de la Industria, realizado en el Parque Industrial Tecnológico Aeronáutico de Morón y encabezado por el gobernador Axel Kicillof. Entre los participantes estuvo Sandra Rey, secretaria de innovación, Tecnología, Transparencia y Asuntos Estratégicos de la Municipalidad de Ituzaingó e integrante de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA).

El encuentro reunió a intendentes, representantes de cámaras empresariales, PyMEs, sindicatos y distintos sectores del entramado productivo bonaerense, bajo la consigna “Con producción y trabajo, hay otro camino”.

En este contexto Sandra Rey, alertó sobre “la situación que atraviesa la industria” y sostuvo que el espíritu del encuentro se centró en que “no puede analizarse como un fenómeno aislado ni exclusivamente vinculado al contexto internacional, por eso se planteó la necesidad de discutir el rumbo económico y el rol del Estado frente a las dificultades que enfrentan las empresas productivas”.

Además, detalló que “los datos expuestos durante la jornada reflejan la magnitud del deterioro: Desde la asunción de Javier Milei cerraron 1.597 empresas en la provincia de Buenos Aires y se perdieron más de 46.000 puestos de trabajo industriales”.

Y sumó que “a este escenario se suma, una combinación de factores que afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas: aumento de los costos de producción, apertura de importaciones y caída del consumo interno”.

La dirigente de CGERA sostuvo la importancia de “contar con políticas públicas que permitan a las empresas nacionales sostener la actividad, incorporar tecnología, innovar y preservar los puestos de trabajo”.

“El planteo que atravesó la jornada fue que la industria no puede quedar librada exclusivamente a las reglas del mercado, especialmente cuando las pequeñas y medianas empresas enfrentan dificultades para acceder al financiamiento, sostener sus costos y competir con productos importados”, marcó Rey.

Y agregó: “La discusión excede así la celebración del Día de la Industria y vuelve a instalar una cuestión de fondo: qué modelo productivo necesita la Argentina para generar empleo, desarrollar tecnología y gregar valor a lo que produce”.

Y finalizó al resumir que “en un contexto marcado por el cierre de empresas y la pérdida de puestos de trabajo, la posición expresada desde el sector productivo apunta a recuperar un Estado con capacidad de acompañar a las PyMEs y promover políticas industriales de largo plazo”.