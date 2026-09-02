La Matanza: avanza la renovación de la Ruta 4

Las obras se realizan sobre el tramo comprendido entre la Ruta Nacional N° 3 y la avenida Don Bosco y forman parte de una intervención integral sobre 27 kilómetros del Camino de Cintura.

Continúan los trabajos de renovación integral de la Ruta Provincial N° 4, una de las principales arterias del Conurbano bonaerense. En La Matanza, las obras se desarrollan entre la Ruta Nacional N° 3 y la avenida Don Bosco.

La intervención, ejecutada por el Gobierno bonaerense, también alcanza a Almirante Brown, Lomas de Zamora, Hurlingham y San Martín, y beneficiará a unos cuatro millones de bonaerenses.

Los trabajos incluyen repavimentación, bacheo, ensanche de calzadas y construcción de nuevas colectoras. También se incorporarán dársenas y refugios para pasajeros, semáforos, luminarias, señalización y sistemas de desagües pluviales.

La Ruta 4 funciona como el segundo anillo de circunvalación del AMBA y registra un intenso tránsito de vehículos particulares, transporte público y cargas. Según datos oficiales, por sus distintos tramos circulan entre 33.000 y 62.000 vehículos diarios.

Desde Vialidad bonaerense destacaron que la obra busca mejorar la seguridad vial, reducir la congestión y separar el tránsito local del pasante.