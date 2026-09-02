Vacunación, asesoramiento orientado a personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes

Se llevarán adelante a partir del 7 de septiembre, y durante todo el mes, nuevas jornadas en distintos barrios del distrito para acercar a las vecinas y vecinos de MTZ servicios clave del municipio.

En cada fecha se dispondrá de asesoramiento integral y vacunación para personas con discapacidad, orientación sobre el Certificado Único de Discapacidad (CUD), Pensión No Contributiva (PNC) y Pase Libre de Colectivos. Asimismo, se ofrecerá vacunación de calendario, dengue, antigripal, sarampión y COVID-19.

Los espacios atenderán de 10 a 13 horas, sin turno previo, y en los siguientes lugares:

8 de septiembre | Comedor Mis Crianzas. Alejandro Daniel 1451, González Catán

15 de septiembre | Comedor Amadeo. Amadeo Vives 636, Virrey del Pino

22 de septiembre | Comedor Mi Placita. Río Cuarto 2500, Rafael Castillo

Además, en el marco de la iniciativa Cuidar en comunidad, también brindaremos espacios de vacunación destinados a fortalecer el acceso a la salud de la comunidad en jardines comunitarios de la ciudad.

En estos encuentros se aplicarán vacunas de calendario, antigripal y COVID-19, de 9 a 12 horas, en los siguientes espacios:

7 de septiembre | Jardín Comunitario Palomita Blanca, José Cortina 9835, Virrey del Pino.

8 de septiembre | Jardín Comunitario Rinconcito de Luz, Cordero 6173 entre Zufriategui y Pedro M. Obligado, Gregorio de Laferrere.

14 de septiembre | Jardín Comunitario Ohana, Manuel Hidalgo 2756 entre Ballerini y Daubert, Virrey del Pino.