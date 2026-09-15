Espinoza: “En el Polo Científico y Tecnológico, las universidades, la ciencia y las empresas se encontrarán para crear el futuro”

La etapa final del Polo Científico y Tecnológico de La Matanza avanza con una articulación estratégica que busca vincular el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la producción, y consolidar al distrito como la Ciudad de la Innovación de referencia en Latinoamérica. El proyecto creará más de 10 mil puestos de empleo para jóvenes del país en nuevas tecnologías y robótica y permitirá la creación de startups.

El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, se reunió con el presidente del Consejo Provincial de Economía del Conocimiento (COPEC) e intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, junto a la secretaria de Producción local, Débora Giorgi, para avanzar en la puesta en marcha del Polo Científico y Tecnológico de Ciudad Evita. El COPEC tendrá un rol central en la articulación con empresas, universidades y organismos científicos, fortaleciendo los vínculos y generando nuevas oportunidades de cooperación, innovación y desarrollo en uno de los proyectos más relevantes de Latinoamérica en ciencia y tecnología.

“Imaginen un lugar donde las universidades, los científicos y las empresas tecnológicas se encuentren todos los días para crear el futuro”, expresó Fernando Espinoza y remarcó: “La apertura de ese lugar es inminente: es el Polo Científico y Tecnológico, el primero de Argentina y Latinoamérica, y está acá, en La Matanza”.

“Con Ariel Sujarchuk, dimos un paso decisivo para acelerar este verdadero motor de desarrollo. Vamos a trabajar de manera inmediata junto al Consejo Provincial de Economía del Conocimiento, que será un articulador central dentro del ecosistema de innovación que va a funcionar en nuestro Polo Científico y Tecnológico”, sostuvo Fernando Espinoza.

A partir de esta articulación, el COPEC funcionará como un ámbito de interacción que permitirá acercar al Polo a instituciones universitarias, científicas y empresas vinculadas al sector tecnológico y de innovación. De esta manera, los distintos actores podrán conocer las instalaciones, establecer vínculos y explorar nuevas oportunidades de cooperación y desarrollo.

Por su parte, el intendente de Escobar y presidente del COPEC, Ariel Sujarchuk declaró: ​»La innovación y la economía del conocimiento solo cobran verdadero sentido cuando llegan al territorio y transforman la calidad de vida de la gente. Por su fuerza productiva y su escala, La Matanza es un actor central en este esquema. Con Fernando Espinoza compartimos desde el primer día, cuando nos acompañó en el lanzamiento del COPEC, la convicción de que modernizar la gestión local y apostar a la ciencia aplicada es una necesidad estratégica para el desarrollo de la Provincia.»

“Universidades, organismos de ciencia y empresas privadas van a instalarse en el Polo CyT y van a generar un ámbito de interacción que permita transformar ideas en proyectos concretos”, indicó Fernando Espinoza y concluyó: “Un espacio donde la economía del conocimiento y la producción se van a potenciar mutuamente para impulsar el desarrollo económico, industrial y educativo de La Matanza, de la Provincia de Buenos Aires y de toda la Argentina”.