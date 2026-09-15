Detección temprana y atención integral: el plan de La Matanza para seguir fortaleciendo la salud mental en el distrito

Garantizar el acceso universal a la salud mental, consolidar redes de contención territorial y construir un nuevo centro especializado para infancias y juventudes forman parte de las políticas públicas para abordar la problemática.

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, conmemorado cada 10 de septiembre, seguimos impulsando acciones territoriales de concientización y reforzando los dispositivos de atención en todo el municipio. Estas iniciativas buscan responder de manera concreta ante la preocupante estadística de la Asociación Argentina de Salud Mental, que ubica la tasa nacional en un récord de 11,8 casos cada 100 mil habitantes, promoviendo la detección temprana y el acompañamiento profesional.

La salud mental es un tema que preocupa, y en nuestro distrito puede verse el incremento en la problemática: en tanto a la variación porcentual de internaciones y consultas ambulatorias en estos últimos años, los porcentajes se modificaron en lo que va de la pandemia hasta la actualidad. En adultos aumentó un 78% y en infancias y juventudes un 110% en tanto internaciones. Estos son datos que arroja el Ministerio de Salud de la Provincia que coincide con nuestra región. En tanto a demandas ambulatorias, tuvimos un incremento de un 130%.

La Matanza cuenta en este sentido con una red de hospitales municipales y provinciales, espacios de atención y escucha y de encuentro comunitario, para garantizar una correcta atención ante los problemas de Salud Mental de las y los jóvenes de MTZ.

Acciones concretas que se vienen llevando a cabo en el distrito todos los días

Contamos con una red de hospitales que realizan internaciones por salud mental, tanto los 4 municipales, como los 3 Provinciales y los 2 SAMIC, con diferentes grados de complejidad, y con diferentes poblaciones.

También existen otros dispositivos, como por ejemplo los Encuentros de Salud Mental en Casa Joven, espacios grupales de reflexión centrados en el bienestar emocional.

Los talleres en escuelas secundarias están dedicados a la prevención de consumos problemáticos y al fortalecimiento de los vínculos escolares.

La Mesa Territorial de Gestión coordina el abordaje de situaciones complejas para brindar respuestas efectivas y adaptadas a cada realidad.

En el ámbito cultural y recreativo, la red de arte y salud La Cordonada implementa dispositivos comunitarios en todo el distrito que utilizan la expresión artística y el deporte como herramientas de revinculación, integración y cuidado.

Desde la Red Territorial de Salud Mental es que se tiene en cuenta la naturaleza compleja y multicausal de la problemática, al tiempo que se destaca la importancia fundamental de generar espacios de escucha activa y tramas de cuidado colectivo. En ese sentido, el acompañamiento cercano y la empatía comunitaria constituyen el canal de ingreso hacia la Red de Salud Mental y Adicciones local, que dispone de atención ambulatoria y diversos dispositivos de inclusión social al servicio de las vecinas y vecinos.

Como parte del esquema de fortalecimiento de la infraestructura sanitaria, sigue avanzando la construcción de un nuevo Centro Comunitario de Salud Mental en el predio del Hospital Simplemente Evita de González Catán. Este proyecto, desarrollado en articulación con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, estará abocado especialmente a infancias, juventudes y sus familias. El nuevo espacio contará con un equipo interdisciplinario que trabajará en conexión directa con los distintos actores de la comunidad, garantizando una red de acompañamiento integral, accesible y cercana para la población matancera.