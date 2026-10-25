CGERA convoca a la campaña «Mostrá tu producto»

La presidenta de CGERA Ituzaingó e integrante de la conducción nacional de la entidad, Sandra Rey, convocó a participar de la campaña “Mostrá tu producto, Defendé tu trabajo”, una iniciativa que la Confederación General Empresaria de la República Argentina realizará el próximo jueves 5 de noviembre al mediodía y de manera virtual para visibilizar la situación que atraviesan las industrias, comercios y PyMEs del país.

“La propuesta busca poner en evidencia, desde cada establecimiento, qué se produce y qué trabajo existe detrás de cada producto, frente a la caída del consumo y de la actividad productiva”, marcó Rey.

Desde CGERA se planteó que la campaña apunta también a generar conciencia sobre las consecuencias que tiene para las comunidades el cierre de comercios, industrias y empresas y la pérdida de puestos de trabajo.

“La campaña tendrá además una modalidad particular: será una movilización virtual desde los lugares de trabajo. La convocatoria propone que el 5 de noviembre, a las 12, empresarios, trabajadores y comerciantes salgan a la puerta de sus fábricas, empresas o locales para mostrar aquello que producen y registren la acción en video”, explicó Sandra Rey.

Por lo que inmediatamente convocó: “La idea es que todos puedan salir a la puerta de su casa, de su negocio o de su empresa, con sus trabajadores. Que puedan hacer un video de medio minuto a un minuto y subirlo a las redes sociales de ese comercio, de esa industria de los trabajadores y a las de CGERA.

Según detalló, el objetivo es que las publicaciones permitan reunir las distintas expresiones de la jornada y convertirlas en una acción colectiva: “La campaña es virtual y colectiva. La idea es que puedan hacer un video en vertical, de medio minuto a un minuto, y que lo suba tanto la empresa como cada trabajador que quiera sumarse a la iniciativa en las redes sociales”.

De esta manera, CGERA busca que la campaña trascienda cada establecimiento y alcance las redes sociales con una consigna común: mostrar qué se produce, quiénes trabajan detrás de cada producto y qué significa para la economía argentina sostener la actividad industrial y comercial.

Rey convocó a industrias, comercios, empresarios y trabajadores de Ituzaingó y de todo el país a participar de la jornada y convertir las redes en una vidriera del trabajo argentino: “Es como una movilización, pero desde tu lugar de trabajo y haciendo que se vea en las redes sociales”, resumió.

Paso por paso cómo mostrar tu producto

El jueves 5 de noviembre al mediodía, junto a tus trabajadores y colaboradores, salí a la puerta de tu fábrica, industria, taller o comercio, para mostrá tu producto para conocer más detalles ingresar a https://cgera.net.ar/mostra-tu-producto/ . Sostengan o exhiban con orgullo el producto que fabrican o venden día a día con manos e ingeniería argentina, y hagan una foto o video testimonio contando qué significa esa empresa para ustedes y que quieren seguir produciendo en el país y finalmente compartilo en tus redes con el hashtag #MostráTuProducto