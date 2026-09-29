Comenzó la entrega gratuita de kits de semillas para la temporada Primavera-Verano en La Matanza

La entrega de semillas fortalece la soberanía alimentaria y apoya la economía de los hogares en todas las localidades del distrito, promoviendo la producción agroecológica de alimentos saludables en viviendas e instituciones comunitarias.
El programa municipal Huertas Matanceras inició la distribución sin costo de kits de semillas correspondientes a la temporada Primavera 2026 – Verano 2027 en diversos puntos estratégicos de La Matanza. La iniciativa está destinada a familias, comedores y organizaciones comunitarias, con el objetivo de impulsar la autoproducción agroecológica de hortalizas y verduras.
Cada kit incluye variedades de estación como acelga, albahaca, cebolla, lechuga de verano, remolacha, tomate perita, zanahoria y zapallo. Además de los insumos de siembra, las y los vecinos cuentan con capacitaciones virtuales e instructivos prácticos para el diseño y cuidado de las huertas del hogar, disponibles en el canal oficial de YouTube: Desarrollo Social La Matanza.
Los insumos se entregan hasta agotar stock en sedes del programa Envión-Podes, delegaciones municipales, centros de salud, comedores y huertas comunitarias de distintas ciudades del distrito:
● Ciudad Evita: Sede Envión-Podes Monoblock «El Hornero” (La Quila y El Tiburón), de lunes a viernes de 8 a 14 hs.
● La Tablada: Delegación Municipal (Av. Crovara 3253), martes y jueves de 8 a 11 hs; e Invernadero Corazón Ecológico (Dr. Ignacio Arieta 4785), lunes y viernes de 11 a 13:30 hs.
● Lomas del Mirador: Huerta Comunitaria «Entre Todos» (Av. J. M. de Rosas 1601), martes, miércoles y sábados de 9 a 15 hs.
● San Justo: Secretaría de Desarrollo Social (Av. J. M. de Rosas 4358), de lunes a viernes de 9 a 14 hs; y Hospital de Niños (Ramón Carrillo 4175), viernes de 10 a 12 hs.
● Villa Luzuriaga: Delegación de Desarrollo Social (Garibaldi 2351), de lunes a viernes de 8 a 14 hs.
● Villa Celina: Centro de Promoción N°1 (Avelino Díaz y Ramos Mejía), martes de 10 a 17 hs y viernes de 13 a 17 hs.
● Villa Madero: Almacén Popular-Bar Cultural Hijos de Perón (San Martín 5840), de lunes a viernes de 7 a 18 hs.
● Rafael Castillo: Sede Envión-Podes «El Torero” (Itaú y Jorge de Kay), martes y jueves de 10 a 16 hs.
● Isidro Casanova: Casa de la Igualdad (Dante Alighieri 3292), martes, miércoles y jueves de 14 a 17 hs.
● Gregorio de Laferrere: Pequeño Brua (Echeverría 3854/86), martes y jueves de 17:30 a 19 hs; Huerta Comunitaria «Eloy Serrano» (Tres Cruces y Vidal), de lunes a viernes de 8 a 11 hs; y Sede Envión-Podes «Juntos a la Par» (Chassaing 3158), lunes de 10 a 12 hs.
● González Catán: Sede Envión-Podes «La Salle» (Av. Lasalle 2650), martes de 9 a 14 hs; Vivero Agroecológico Chichín Gottero (Ruta 1001 y Misiones), lunes y miércoles de 9 a 12 hs; y Comedor La Hora Feliz (Aranda 2953, El Talita), lunes, martes y jueves de 8 a 10 hs.
● Virrey del Pino: La Casita Solidaria San José (Ignacio Núñez 6156), de lunes a viernes de 8 a 12 hs; Sede Envión-Podes «El Aguante» (Martín García 8000), jueves de 9 a 16 hs.
● Centro de Salud Dr. Roca (Miller 4250), martes de 10 a 12 hs; Obrador Km 43 (Av. J. M. de Rosas 26682), de lunes a viernes de 8 a 13 hs; C.P.A Virrey del Pino (Manzanares 5165), miércoles de 10 a 12 hs.
● Subdelegación Virrey del Pino Sur (Gorostiaga 5759 – Km 40), de lunes a viernes de 8 a 14 hs.