La Matanza, Ciudad del Aprendizaje: un modelo que crece a seis años del aval de la UNESCO

El reconocimiento otorgado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) a MTZ distingue la estrategia y políticas públicas del Gobierno local, orientadas a garantizar el acceso a la educación, promover la inclusión, incorporar las nuevas tecnologías y ampliar las oportunidades de aprendizaje y desarrollo, a lo largo de toda la vida.

Un poco de historia: El 23 de septiembre de 2020 La Matanza fue incorporada a la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO, una distinción que premia la decisión del intendente Fernando Espinoza de consolidar y sostener, junto al equipo de gestión y durante años, un modelo educativo único y dinámico: el círculo virtuoso de la educación

A seis años de aquel reconocimiento internacional, La Matanza continúa fortaleciendo ese modelo educativo integral que entiende el aprendizaje como un derecho y como una herramienta fundamental para ampliar oportunidades y desarrollo, y acompañar a chicas, chicos, jóvenes y personas adultas en las distintas etapas de sus vidas.

El concepto de Ciudad del Aprendizaje propone que la educación trascienda las aulas y que toda la comunidad pueda contar con espacios y dispositivos para aprender, capacitarse, e incorporar nuevos conocimientos. En este sentido, el Municipio de La Matanza impulsa diversas políticas desde la primera infancia hasta la educación superior, como la alfabetización digital, la formación tecnológica y de oficios y la vinculación entre conocimiento, innovación y trabajo.

Entre las iniciativas de mayor alcance se encuentra A la Escuela, Mejor con Libros, que cada año beneficia a más de un millón de alumnas y alumnos con libros y manuales, acompañado por la entrega de más de 300 mil kits de útiles escolares. A su vez, estudiantes de primaria y secundaria acceden a capacitaciones de robótica, a través de la entrega de más de 300 mil kits.

Las Becas Estudiar apoyan la permanencia escolar de estudiantes en situación de vulnerabilidad, mediante asistencia económica directa, porque la prioridad es que todas las chicas y chicos del distrito estén en la escuela y con las mismas posibilidades.

En el ámbito tecnológico, el Centro de Innovación Tecnológica (CITLAM) brinda cursos gratuitos de programación, impresión 3D, robótica, microscopía y otras áreas de innovación, destinados a docentes, estudiantes y vecinas y vecinos, de todas las edades.

En el nivel superior, el Centro Universitario de la Innovación (CUDI) ubicado en el sur del distrito, cuenta con carreras de alta demanda laboral, orientadas a las nuevas tecnologías y la salud. Junto con los institutos terciarios y las Escuelas de Oficios, amplían las oportunidades de acceso a la educación superior y permiten que miles de jóvenes y personas adultas puedan formarse cerca de sus hogares y de forma totalmente gratuita.

El círculo virtuoso se proyecta hacia el futuro con la puesta en marcha del Polo Científico y Tecnológico, ubicado en Ciudad Evita, pensado como un espacio de articulación entre universidades, empresas e institutos de ciencia y tecnología, con el objetivo de transformar el conocimiento, el desarrollo productivo y científico en nuevas oportunidades laborales, con la creación de más de 10 mil puestos de trabajo, especialmente para jóvenes de toda la región.

Desde la primera infancia hasta la formación universitaria, tecnológica y laboral, La Matanza continúa sosteniendo y afianzando aquellas cualidades, herramientas y políticas que observó y valoró la UNESCO; y por la cual, hasta el día de hoy, sigue siendo una Ciudad del Aprendizaje para toda la comunidad.