Educación, forestación y energías renovables para una MTZ sustentable

Con programas de educación en escuelas, forestación nativa, reciclado en origen y soberanía energética, el distrito sostiene un modelo sustentable que protege el entorno natural, mejora la calidad de vida y concientiza a la comunidad.

En el marco del Día Nacional de la Conciencia Ambiental, que se conmemora cada 27 de septiembre, el Gobierno local consolida un esquema de políticas públicas orientadas al cuidado del ecosistema y al desarrollo urbano sostenible, Cada política y cada programa forman un circuito de gestión sostenible que abarca la formación en aulas, la plantación de árboles, la recolección diferenciada de residuos y el equipamiento con energía solar en instituciones barriales.

La formación ambiental comienza en las aulas con el programa Promesa de Cuidado al Medio Ambiente para el nivel primario, y se profundiza en el secundario mediante Viveros Satélites. Este último, abarcó a más de 100 escuelas que producen ejemplares nativos con kits de herramientas provistos por la comuna, abasteciendo las jornadas permanentes de forestación y concienciación sobre poda responsable en plazas y barrios.

En materia de economía circular, el programa Matanza Recicla impulsa la separación en origen mediante más de 20 Estaciones Sustentables fijas y puntos móviles, que recorren todas las ciudades. A esta red se suma el nuevo Centro de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en Villa Luzuriaga, un espacio clave para la disposición gratuita de residuos voluminosos que integra formalmente a los recuperadores urbanos y se complementa con móviles de fiscalización para erradicar basurales ilegales.

Por su parte, la transición hacia energías limpias avanza con Matanza Solar, iniciativa que instala equipos termosolares en clubes e instituciones sociales para el calentamiento de agua con luz solar, reduciendo el impacto ambiental y generando un ahorro económico directo en los clubes de barrio. Además, la primera Central Fotovoltáica del Gran Buenos Aires, una planta de energía solar de 250 kWp, está a un paso de inyectar energía limpia y aliviar la red eléctrica evitando sobrecargas en los hogares.

Todas estas políticas ambientales son desarrolladas por el Municipio de La Matanza a través del trabajo articulado entre la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Secretaría de Juventudes y la Secretaría de Políticas Educativas, transformando la conciencia ecológica en mejoras concretas para cada ciudad del distrito. Más info sobre las iniciativas ambientales y las formas de participación comunitaria, ingresar al sitio web oficial: lamatanza.gov.ar/ambiente-sustentable