El bronceado pasa, el daño queda: campaña de controles gratuitos para el cuidado de la piel infantil

Esta iniciativa busca promover la fotoprotección y el examen clínico dermatológico en las infancias con controles gratuitos y asesoramiento profesional para prevenir lesiones cutáneas asociadas a la exposición solar

El bronceado pasa, el daño queda es una iniciativa del municipio de La Matanza orientada a promover la fotoprotección y el examen clínico dermatológico en la infancia, que ofrece controles gratuitos y asesoramiento profesional para prevenir lesiones cutáneas asociadas a la exposición solar.



Las y los interesados podrán acercarse entre el lunes 2 y el jueves 5 de noviembre al Hospital del Niño de San Justo —situado en la esquina de Ramón Carrillo y Centenera— donde se llevará a cabo la Campaña de Prevención del Cáncer de Piel en Niños y se recibirá a las familias para efectuar revisiones preventivas a los más chicos. La atención será de 8 a 11 horas, por orden de llegada y no se suspende por lluvia.



Durante las jornadas, médicos y profesionales especializados examinarán lunares y manchas corporales en niñas y niños, a la vez que dictarán charlas orientadas a concientizar sobre los efectos nocivos de la radiación ultravioleta y la importancia de incorporar hábitos saludables desde los primeros años de vida para evitar patologías oncológicas a futuro.



Con este tipo de operativos descentralizados, el Gobierno local continúa sosteniendo políticas públicas sanitarias y de prevención, acercando atención especializada y herramientas de concientización a las vecinas y vecinos del distrito.