La Matanza fue nuevamente la delegación más ganadora de los Juegos Bonaerenses 2026

Con 80 medallas obtenidas en total fue la delegación más premiada en la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses, disputada en Mar del Plata. Con más de 1.000 integrantes y la participación en más de 70 categorías deportivas y culturales, el distrito volvió a ser también el equipo más numeroso de toda la provincia de Buenos Aires.

La Matanza tuvo otra destacada participación en los Juegos Bonaerenses 2026 donde la delegación matancera alcanzó un resultado histórico al obtener 80 medallas en total: 29 de oro, 25 de plata y 26 de bronce, siendo la más premiada de la edición.

Más de 1.000 personas viajaron para competir, entre deportistas, artistas, entrenadoras y entrenadores, profesoras y profesores, acompañantes y equipos de trabajo. La delegación fue parte de más de 70 categorías, correspondientes a Juventudes, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, con representantes de disciplinas deportivas y culturales. Además, las categorías de Personas con Discapacidad y Adultos Mayores registraron un incremento del 30 % en las inscripciones respecto de la edición anterior, fortaleciendo el carácter inclusivo e intergeneracional de la competencia.

La participación alcanzada es el resultado de un año de trabajo, preparación y compromiso de miles de vecinas y vecinos, chicas, chicos, jóvenes del distrito que encontraron en los Juegos Bonaerenses una oportunidad para demostrar sus capacidades, compartir experiencias, hacer comunidad y representar al distrito. Cada medalla refleja el esfuerzo de quienes compitieron, así como el acompañamiento de sus familias, docentes, entrenadores e instituciones.

Gran parte de las chicas y chicos que forman parte de los JJBB 2026 salieron de alguno de los polideportivos municipales y de diferentes programas deportivos que brinda el Municipio de La Matanza, donde se promueven el entrenamiento, la formación continua, la integración y el acceso gratuito a la actividad física y cultural. Algunos de esos espacios, donde se pueden realizar más de 60 propuestas deportivas y recreativas son: el Polideportivo Manzanares, en Villa Luzuriaga; Polideportivo Ateneo Don Bosco, en Ramos Mejía; Polideportivo Juan D. Perón, en González Catán; Polideportivo Alberto Balestrini, en Lomas del Mirador; Polideportivo Eva Perón, en Rafael Castillo; y en muy poco tiempo, el Polideportivo Lionel Messi en Virrey del Pino.

Luego de la consagración de las y los deportistas y artistas matanceros, el intendente Fernando Espinoza celebró el desempeño de la delegación más grande de la Provincia y resaltó el orgullo y alegría que genera en toda la comunidad la consagración de los más de mil participantes, con las 80 medallas que ganaron en esta edición de los Juegos Bonaerenses 2026.