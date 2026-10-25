Nuevas ordenanzas y controles ambientales para eliminar focos de contaminación y combatir basurales.

Un conjunto de herramientas legales, infraestructura pública y programas de separación de residuos permiten sanear espacios degradados, fijar pautas estrictas a grandes generadores y fortalecer el reciclaje en todo el distrito.

Erradicar los microbasurales y los puntos de acumulación de desechos en la vía pública es primordial para combatir los focos críticos de contaminación y mantener a las ciudades de La Matanza limpias y seguras.



En ese sentido, el Gobierno local puso en marcha un paquete de medidas legales y de fiscalización en todo el distrito, que implican controles estrictos a grandes generadores de residuos, sanciones a vecinas y vecinos infractores y alternativas gratuitas para que la comunidad deposite sus desechos en lugares aptos, evitando la proliferación de volquetes o basurales a cielo abierto.



Dentro de este esquema, la Ordenanza N.º 27.506 le otorga facultades específicas al Municipio para intervenir en zonas con acumulación permanente de basura, ejecutar tareas de saneamiento y desplegar patrullajes de fiscalización que impidan la reaparición de focos de contaminación. En paralelo, la Ordenanza N.º 26.766 exige a los grandes generadores de residuos sólidos urbanos – hipermercados y supermercados, shoppings, centros logísticos, industrias, entre otros- a contar con un plan propio de tratamiento e instrumentos de disposición final, bajo apercibimiento de inspecciones y multas.



A su vez, mediante el Decreto N.º 3028/23, se establece el programa de separación en origen y recolección diferenciada, un instrumento legal clave para reincorporar materiales al circuito productivo, fomentar la economía circular y reducir el volumen de desechos.



El marco normativo municipal también contempla medidas para preservar el patrimonio natural y prevenir riesgos ambientales: regula el uso de agroquímicos, establece restricciones claras para su aplicación y prohíbe taxativamente las fumigaciones aéreas, con el objetivo primordial de reducir los riesgos para la salud de la población y la protección del entorno natural.

El cuidado del entorno urbano y la economía circular, es posible con una comunidad comprometida, por eso el Gobierno local cuenta con iniciativas y programas concretos para el correcto y responsable manejo de residuos, materiales de descarte, escombros y todo objeto roto o en desuso:



Matanza Recicla: Es una red de más de 20 Estaciones Sustentables fijas y puntos itinerantes para la separación en origen de reciclables como plástico, vidrio, papel, cartón y metal. Se pueden consultar las ubicaciones en lamatanza.gov.ar/ambiente-sustentable/gestion-de-residuos.



Centro de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos: El predio, ubicado en Villa Luzuriaga, está adaptado para recibir -de forma gratuita- basura voluminosa, restos de poda o artefactos en desuso, integrando además a recuperadores urbanos al circuito formal de trabajo.



Protección del Arbolado y Forestación: Disposiciones orientadas a la conservación de especies urbanas y a la prevención de distintas formas de contaminación para mejorar la calidad ambiental. Más información en lamatanza.gov.ar/ambiente-sustentable/forestacion.



Por último, las vecinas y vecinos tienen la responsabilidad comunitaria de denunciar vuelcos clandestinos de basura y residuos, lo cual pueden realizar de manera anónima y gratuita a través de MTZ Denuncias, la línea de WhatsApp que opera las 24 h, los 365 días del año, enviando un mensaje al 11 3630 4527.



Todas las acciones que implementa el Municipio de La Matanza, como las herramientas normativas, programas de reciclado, infraestructura, fiscalización y educación ambiental, mejoran la gestión de los residuos, protegen los espacios naturales y recuperan espacios verdes y públicos para toda la comunidad.