La titular de CGERA filial Ituzaingó y referente nacional de la entidad empresaria, Sandra Rey, participó del encuentro que el papa León XIV mantuvo con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), donde el Pontífice dejó un fuerte mensaje en defensa del empleo, la dignidad de los trabajadores y la responsabilidad social empresaria.

Al compartir su experiencia, Rey expresó la sensación que le dejó el encuentro al explicar: “Fue una jornada movilizadora que me hizo remover toda la experiencia de mi niñez y mi participación en la iglesia desde la entrega y el servicio. La verdad es que recorrí toda mi vida, desde chica y actualmente desde la colaboración en el hogar Martin Rodríguez, donde estamos entre tantas personas que nos necesita. Quede muy sensible y movilizada, recorri mi vida en un día”.

Fue muy importante escuchar un mensaje que vuelve a poner en el centro a las personas y nos recuerda que el trabajo no es solamente un medio para obtener un ingreso, sino que es lo que otorga dignidad y constituye la columna vertebral de una sociedad”.

Durante su discurso, León XIV sostuvo que “la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”, y reclamó que el acceso al trabajo para todos continúe siendo una prioridad de las políticas públicas. También advirtió sobre la precarización laboral, el desempleo y los efectos de la automatización, y reivindicó el papel de los sindicatos y de los trabajadores de la economía popular.

En ese sentido, la dirigente destacó especialmente el llamado del Papa al diálogo y a la construcción de consensos: “Me quedo con la importancia de construir puentes entre los distintos sectores. Empresarios, trabajadores, organizaciones sociales y Estado tenemos que encontrar puntos de encuentro y asumir nuestras responsabilidades para defender el trabajo y la dignidad de las personas”.

De esta manera, Rey puso el acento en el sentido de compromiso que dejó la jornada y en el lema «Vayan y anuncien», como una invitación a llevar ese mensaje a la vida cotidiana: “Es un llamado a no quedarnos solamente con lo que escuchamos, sino a comprometernos, transmitirlo y trabajar cada día por una sociedad más justa, solidaria y humana”.

Finalmente, destacó la invitación a ser parte del encuentro, y marcó: “agradezco la convocatoria a este espacio de diálogo nacional junto al Sumo Pontífice, en el que el trabajo, la inclusión, la dignidad humana y el compromiso colectivo fueron los ejes centrales”.