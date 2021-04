Luis Robledo, el vecino de Laferrere acusado de traficar cocaína a Alemania, fue liberado

La defensa de Luis Robledo presentó un extenso descargo “con 64 homónimos que hay en el país, dos con antecedentes penales contemporáneamente a los hechos que le endilgan a él, que nunca había salido del país, que no tenía tarjeta de crédito, que no tenía nada y que era un laburante”, detalló Baqué.

“Robledo estaba siendo requerido por un delito que no cometió, pero al margen de ello, que es el fondo de la cuestión y ahora no se trató, el tema es que no hay tratado extradición ni pacto de cooperación con Alemania y Argentina no podía dejarlo ir”, explicó Guillermo Baqué, letrado del vecino de Gregorio de Laferrere.

