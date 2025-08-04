Herramientas para el futuro: nuevo taller de armado de Currículum Vitae en La Matanza

Continuando con las políticas de inclusión y desarrollo, el Gobierno local presenta nuevas propuestas formativas gratuitas. En esta oportunidad, con el objetivo de destacar sus habilidades y experiencia de manera clara y atractiva para los empleadores, y así facilitar la inserción laboral de las vecinas y vecinos. Abierta la inscripción.

En un contexto laboral cada vez más competitivo, un CV claro, bien estructurado y adaptado al perfil profesional se ha convertido en un paso fundamental para quienes buscan insertarse o reinsertarse en el mundo del trabajo. Sin embargo, muchas personas enfrentan dificultades al momento de presentar su trayectoria de forma efectiva.

Frente a esta realidad, el Taller Aprendé a armar tu CV, coordinado por la Secretaría de Juventudes local, propone democratizar el conocimiento sobre la construcción del Curriculum Vitae como herramienta estratégica de comunicación profesional, ofreciendo una formación accesible, dinámica y centrada en las necesidades reales de las y los participantes. Será de modalidad virtual y asincrónica, a través de la plataforma Google Classroom, con una duración de 40 minutos. Está dirigido a personas mayores de 18 años con acceso a computadora o dispositivo móvil, con conectividad básica y disponibilidad para trabajar en línea.

La inscripción ya se encuentra abierta y se realiza a través del siguiente formulario: https://www.lamatanza.gov.ar/juventudes/cursosytalleres, y permanecerá activa durante 15 días. Una vez completado, el equipo organizador se contactará con las personas interesadas para brindar acceso al contenido y acompañamiento.

Durante el encuentro, se abordarán cinco ejes fundamentales: introducción al concepto y función del CV; tipos de currículum según perfil y objetivos; armado del CV: estructura y diseño; adaptación según el área laboral; detección de errores frecuentes y redacción efectiva y personalización. Las y los participantes también trabajarán con plantillas y ejemplos prácticos, y recibirán devolución individual del equipo facilitador.

Este taller forma parte de las iniciativas impulsadas por el Municipio de La Matanza para fortalecer el acceso equitativo a más y mejores oportunidades, con educación, con empleo, y promoviendo la capacitación continua y la participación activa de toda la comunidad.