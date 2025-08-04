La primera Central Fotovoltaica del Gran Buenos Aires se está construyendo en La Matanza

La puesta en marcha del imponente proyecto energético y ambiental consagra un fuerte progreso en el distrito, que se posiciona estratégicamente en la vanguardia de la generación eléctrica renovable para autoconsumo, en el marco de la transición energética en Argentina.

Como parte del programa estratégico La Matanza Solar (LMS), la importante obra de instalación de la Central Fotovoltaica de 250 kWp, pronta a finalizar, se desarrolla sobre la cubierta principal del Centro Ambiental de Recomposición Energética (CARE). El proyecto consiste en la transformación de energía solar en electricidad.

Esta Central, que se conectará a la red de distribución de EDENOR, estará compuesta por alrededor de 500 paneles solares, 8 inversores on-grid, estructuras de soporte, cableado, tableros eléctricos y una central meteorológica para el monitoreo del rendimiento energético.

Actualmente, la Central Fotovoltaica, de gestión municipal, se encuentra en la fase de instalación de paneles solares. Una vez operativa, generará energía limpia equivalente al consumo de alrededor de 100 hogares. Además, se prevé que funcione durante más de 25 años, inyectando energía renovable a la red, y reduciendo costos públicos.

Esta iniciativa del Gobierno local, a través de la Subsecretaría General de Ambiente y Desarrollo Sustentable, se convertirá en un espacio demostrativo y educativo, abierto a la comunidad, que permitirá conocer de cerca el funcionamiento de una planta solar urbana y fortalecer la conciencia ambiental; y por supuesto, contribuirá a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), con el objetivo de reducir el cambio climático y mejorar la sostenibilidad.

Más y mejor energía para MTZ

El programa La Matanza Solar impulsa una política pública integral orientada al desarrollo local sostenible, la producción con valor agregado, el empleo verde y la lucha contra la pobreza energética mediante el acceso democrático a la energía.

La vinculación con EDENOR permite garantizar una inyección segura de esta energía limpia en la red eléctrica, fortaleciendo el rol del Estado municipal como protagonista en la transición energética justa.

Los objetivos específicos del proyecto son: disminuir emisiones de gases de efecto invernadero; promover la generación distribuida a nivel local; incorporar energías renovables en obras públicas municipales; mejorar el acceso a la energía en barrios populares del distrito; generar energía eléctrica para autoconsumo institucional; capacitar a decisores políticos, actores sociales y empresariales en energías renovables.

Además de La Matanza Solar, desde la Subsecretaría General de Ambiente y Desarrollo Sustentable, se desarrollan diversos programas para hacer de MTZ un lugar más sustentable y saludable para todas las vecinas y vecinos; como Matanza Recicla; Humedales Urbanos; Ambiente de aprendizaje: educación ambiental; Agroecología y Producción Sustentable y Forestación; de está manera se busca promover una cultura ambientalmente sostenible, socialmente justa y económicamente viable.