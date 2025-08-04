En agosto Municipio en tu Barrio llega a Ciudad Evita, Virrey del Pino y González Catán

Los servicios gratuitos que necesita toda la comunidad, el Municipio de La Matanza los acerca a cada ciudad del distrito. De esta forma, las vecinas y vecinos tienen la posibilidad de acceder a diversas gestiones administrativas y sociales, información, acompañamiento y asesoramiento, en la proximidad de su hogar.

Municipio en tu barrio se desarrollará de 09 a 15 horas y estará en el Club 12 de octubre, Doctor Ditiranto 1700 esquina Guacamayo, en Ciudad Evita, los días lunes 04 y martes 05 de agosto; continuará el miércoles 06 y jueves 07, en Barrio Recoleta, Virrey del Pino y el viernes 08 y el sábado 09 llegará a la Plaza Caridad, Barragán Bastilla entre José Hernández y De Luca y Patrón, González Catán.

Durante estas jornadas, toda la comunidad puede realizar trámites, como el DNI, partidas de nacimiento, certificados de domicilio, empadronamiento de personas extranjeras, trámites de identidad de género, conocer programas y políticas locales, y acceder a servicios de salud pública, todo en un mismo espacio. Además, habrá puestos de vacunación para completar el calendario regular, la vacuna antigripal y contra el COVID-19; y se realizarán testeos de VIH y Sífilis, y controles de salud, como presión arterial y glucemia.

A su vez, se podrá registrar la tarjeta SUBE, inscribirse a la Policía Bonaerense y recibir asesoramiento para planes de empleo, estrategias de formación laboral, orientación para la confección del Currículum Vitae, entre diversas iniciativas locales.

De esta manera, el Municipio de La Matanza acerca la gestión y brinda soluciones a todas las vecinas y vecinos, a través de las áreas locales de Juventudes, Salud y Desarrollo Social, entre otras, para estar al lado de las vecinas y vecinos.