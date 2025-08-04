Nuevas jornadas de acompañamiento y asesoramiento para personas con discapacidad de La Matanza

Con el objetivo de proteger los derechos de todas las vecinas y vecinos con discapacidad, acercarles servicios de salud y gestiones sociales, el Gobierno local realizaó dos jornadas, a cargo de la Subsecretaría de Personas con Discapacidad, el lunes 4 y martes 5 de agosto en Villa Luzuriaga.

En las jornadas de cuidado y orientación se brinda información sobre el Certificado Único de Discapacidad (CUD), Pensión No Contributiva (PNC) y Pase Libre de Colectivos. Además, se podrá acceder a vacunación de calendario, antigripal, sarampión y COVID-19.

En cada jornada que desarrolla el Municipio de La Matanza, a través de la Subsecretaría de Personas con Discapacidad, dependiente de la Secretaría Desarrollo Social, y en articulación con la Secretaría de Salud Pública local, se busca acompañar a las personas con discapacidad y sus familias, y guiarlos en las gestiones y los servicios que le permitan alcanzar una mejor calidad de vida, con salud y desarrollo.