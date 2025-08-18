Detienen en San Jusro a motochorro en impactante persecución

Gracias a las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) del Municipio se logró detener a un peligroso motochorro que había cometido varios robos en la zona con la modalidad de arrebato.

La persecución policial se realizó en Ruta 3, en la localidad de San Justo y el motochorro quedó detenido a la altura de la calle Matheu.

Según informaron fuentes policiales, el seguimiento comenzó cuando los operadores del COM Matanza detectaron a un individuo en moto que coincidía con la descripción de un ladrón que acababa de cometer un arrebato a transeúntes.

Desde el centro de monitoreo se alertó a los móviles de la Policía y de la Guardia Urbana, que rápidamente desplegaron un operativo cerrojo para evitar su fuga, lo que derivó en una impactante persecución.

En el intento de escape, al sentirse cercado, el motochorro perdió el equilibrio y cayó al asfalto. Luego intentó escapar corriendo, pero fue reducido y detenido en el lugar.

En la detención se incautó la motocicleta utilizada para los robos y otros elementos que podrían estar vinculados con los hechos investigados. El caso quedó bajo investigación de la fiscalía de turno, que podría ordenar allanamientos para recuperar bienes sustraídos. Se investiga además la posible participación de un cómplice.

En la actualidad, La Matanza cuenta con tecnología aplicada a la protección ciudadana. Con más de 5.000 cámaras de seguridad 4K y una infraestructura de última generación, el COM permite un monitoreo constante, respuestas rápidas y una colaboración efectiva con las fuerzas policiales, fortaleciendo la prevención del delito en todo el distrito.