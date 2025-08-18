Primera neurocirugía funcional por Parkinson en el Hospital Dr. René Favaloro de La Matanza

El procedimiento de alta complejidad, representa un avance fundamental en el abordaje integral de patologías neurológicas crónicas en la región.

Una intervención quirúrgica de vanguardia se llevó a cabo en el Hospital Dr. René Favaloro de Rafael Castillo. Un paciente de 41 años con cinco años de evolución de la enfermedad de Parkinson, presentaba una distonía severa en su pierna derecha; es decir, la pierna se le movía de manera involuntaria que dificultaba el caminar; y recibió una cirugía que mejoró su movilidad y calidad de vida.

El éxito de la operación fue posible gracias a un abordaje interdisciplinario que incluyó a los neurocirujanos Alejandro Galati, Alejandro San Juan y Pablo Lehrner; el ingeniero Daniel Cerquetti; el anestesista Manuel Speyer y el neurólogo Nicolás Morera, quien se encargó de las evaluaciones pre y postquirúrgicas.

La cirugía, que consistió en la aplicación de una termo-lesión por radiofrecuencia en el globo pálido izquierdo del cerebro, se desarrolló sin complicaciones.

El Hospital Dr. René Favaloro es un nosocomio de excelencia que evidencia el compromiso del Municipio de La Matanza y la Provincia de Buenos Aires con la salud pública; fortaleciendo el desarrollo médico y la innovación en materia sanitaria, y la mejora continua para asegurar una atención de primera calidad a todas las vecinas y vecinos de La Matanza y localidades cercanas.