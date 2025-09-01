Nace la comunidad MatanzaCorre para entrenar de forma grupal y gratuita

El Gobierno local lanza una nueva iniciativa gratuita de entrenamiento running para todas las vecinas y vecinos que quieran sumarse a correr en el distrito.

El Municipio de La Matanza, a través de la Secretaría de Deportes y Recreación, sigue acercando propuestas a las vecinas y vecinos para motivarlos a elegir una vida activa y saludable. En este caso, Matanza Corre abre un nuevo grupo de entrenamiento para corredoras y corredores que se dictará los lunes y miércoles a las 18 horas en el Polideportivo Ateneo Don Bosco, ubicado en Humboldt y Bolívar Ramos Mejía.

La actividad es gratuita, para mayores de 16 años, y comienza en septiembre. Las y los interesados deben inscribirse completando la información del siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehG0hT0b1mQYRYzNi2o0IFUnM_RM36cQK-TBRNzSLhW9357g/viewform. El procedimiento de admisión continuará con la comunicación de las y los profesores, que se pondrán en contacto para confirmar la preinscripción.

Cabe destacar que, para ser parte de la comunidad Matanza Corre deberán presentar una declaración jurada de salud, con estudios médicos al día, como electrocardiograma y apto físico del año en curso (2025). Los formularios están disponibles en las redes de la Secretaría de Deportes y Recreación local. Más información en: @deportesmatanza.

Ahora las y los runners de La Matanza podrán contar con un grupo de entrenamiento gratuito para mejorar su técnica y prepararse para está actividad física. La nueva comunidad de Matanza Corre será un lugar de encuentro que pone a disposición el Municipio para seguir promoviendo una vida saludable y deportiva.