Matanza Recicla: Más Ecopuntos para facilitar el cuidado de nuestro ambiente

Una ciudad más limpia, libre de contaminación y sostenible se logra con un fuerte compromiso de la comunidad. En ese sentido, el Gobierno local pone a disposición de las vecinas y vecinos Ecopuntos, distribuídos en todas las localidades, para fomentar el reciclaje.

Los Ecopuntos son Estaciones Sustentables distribuidas en distintas ciudades del distrito, donde las vecinas y vecinos acercan sus residuos limpios y secos, llevándose una nueva bolsa verde para seguir reciclando. Los materiales que se acopian en los Puntos Verdes son: papel, cartón, plásticos, vidrios, metales, envases tetra pak, aceite vegetal usado y pequeños aparatos electrónicos.

Con el objetivo de fomentar la separación en origen y promover la economía circular en La Matanza, la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable local relocalizó, además, el Ecopunto de San Justo en la Delegación Municipal, ubicada en la calle Marcón 3498 esquina Eizaguirre, a la cual las vecinas y vecinos pueden acercarse de 8 a 14 hs.

En toda La Matanza, la comunidad cuenta con Ecopuntos

Aldo Bonzi: Delegación Municipal Aldo Bonzi, Defensa 1511 de lunes a viernes de 08 a 14 horas.

Villa Luzuriaga: Sociedad de Fomento Argentino del Oeste, Garibaldi 2351, lunes de 08 a 14 horas.

Campo de Deportes J. Newbery, Cuba 720, miércoles de 08 a 14 horas.

Club 4 de Julio, Miró 2200, jueves de 08 a 14 horas.

Centro de Día Calidoscopio, Thames 333, viernes de 08 a 14 horas.

Plaza Barrio Marina, Bermúdez 2650 de lunes a viernes de 08 a 14 horas.

Ramos Mejía: Predio Deportivo Ateneo Don Bosco, Bolívar y Humboldt de lunes a viernes de 08 a 14 horas.

Región Descentralizada Norte, Av. Rivadavia 13.518 de lunes a viernes de 08 a 14 horas.

Tapiales: Plaza Tapiales, Tuyutí 1385 de lunes a viernes de 09 a 17 horas.

Lomas del Mirador: Punto Verde Subcomando, Nazca y Av. Gral. San Martín de lunes a viernes de 08 a 14 horas.

Casa Joven Diego A. Maradona, Av. Gral. San Martín 4332 de lunes a viernes de 10 a 16 horas.

Manzanares: Subdelegación Manzanares, Carabobo 4590 de lunes y martes de 08 a 14 horas.

Centro de Jubilados San Cayetano, Ambato 196, jueves de 09 a 13 horas.

Planta de clasificación, Colonia 1551, lunes y martes de 08 a 14 horas.

Rafael Castillo: Delegación Municipal Rafael Castillo, Estrada 2337 de lunes a viernes de 09 a 14 horas.

Ciudad Evita: Delegación Municipal Ciudad Evita, Av. Güemes y El Leñatero de lunes a viernes de 09 a 12 horas.

La Tablada: Planta de Clasificación, Arieta 4785, lunes y martes de 08 a 14 horas.

Delegación Municipal La Tablada, Crovara 3253, lunes y martes de 08 a 14 horas.

G. de Laferrere: Delegación de Laferrere, Av. Luro 5757 de lunes a viernes de 09 a 14 horas.

Subdelegación Laferrere Norte, Leonardo Da Vinci 4142 de lunes a viernes | 08 a 14 horas.

Isidro Casanova: Cooperativa Padre Bachi, Sommer 5889 de Lunes a jueves de 09 a 14 horas.

Plaza Hipólito Yrigoyen, República de Portugal 2802, miércoles y jueves de 09 a 14 horas.

González Catán: Delegación Catán, Cepeda 4321 esq. Ruta 21 de lunes a viernes de 09 a 14 horas.

Subdelegación Catán Este, J. M. de Rosas 16750 de lunes a viernes de 09 a 14 horas

Subdelegación Catán Sur, San Matías 1755 de lunes a viernes de 09 a 14 horas

Descentralizada Sur, J. M. de Rosas 17.798 Km 32 de Lunes a viernes 09 a 14 horas

Virrey del Pino: Cooperativa La Unión, J. M. de Rosas 22.650 de lunes a viernes de 08 a 14 hs