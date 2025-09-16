Dónde voto en las elecciones del 26 de octubre

Ya está disponible el padrón definitivo para las elecciones del 26 de octubre.

La Cámara Nacional Electoral habilitó la consulta del padrón definitivo de cara a las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre. A partir de hoy, todos los ciudadanos pueden verificar su lugar de votación, el número de mesa y el de orden.

Es fundamental que cada elector verifique sus datos, ya que pueden existir modificaciones respecto a comicios anteriores.

Cómo consultar el padrón

La consulta oficial se realiza a través del sitio web www.padron.gob.ar. Allí, los electores deben ingresar su número de DNI y género para obtener la información precisa sobre el establecimiento, la dirección, la mesa y el número de orden que les corresponde.

Asimismo, la consulta también puede realizarse directamente en el portal de NoticiasArgentinas.com. Se recuerda a los votantes que para emitir el sufragio es necesario presentarse con el último ejemplar del DNI vigente.