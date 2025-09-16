Llega una nueva edición de la Feria del Libro de La Matanza

La 18° edición de la Feria del Libro municipal se llevará a cabo del 19 al 28 de septiembre, con una variada oferta cultural, literaria y de entretenimiento, con entrada libre y gratuita, para que disfruten todas las chicas, chicos, jóvenes y familias del distrito y de las ciudades vecinas.

La propuesta de este 2025 incluye presentaciones de libros, stand de editoriales, charlas, shows musicales, proyecciones audiovisuales, la participación de personalidades destacadas de la cultura, el periodismo y el espectáculo nacional, actividades para chicas y chicos, entre muchas sorpresas más, que las y los visitantes podrán disfrutar desde el 19 al 28 de septiembre, en la renovada Plaza San Martín de San Justo.

La colorida Feria del Libro de La Matanza, impulsada por el Gobierno local, a través de la Secretaría de Cultura y Educación a cargo de Silvia Francese, se instalará, como lo hace de forma ininterrumpida desde hace casi dos décadas, en las instalaciones montadas en la Plaza central de la ciudad cabecera del distrito.

Como es tradicional, habrá un acto inaugural, que se llevará adelante el 22 de septiembre, con distintos eventos artísticos y la entrega de menciones y premios a los ganadores de los diferentes concursos de Cultura de MTZ.

Durante toda la semana, acompañarán a las actividades que se desarrollen en la Feria del Libro, los tradicionales Food Truck, que ofrecen una variedad gastronómica, con especialidades regionales. Finalmente el domingo 28 de septiembre se cerrará el evento con el tradicional Pericón Nacional, del que participarán integrantes de los Centros de Jubilados de La Matanza.

Todos los años, asisten a la Feria del Libro de La Matanza más de 500 mil personas de todas las edades. Este año los horarios serán: viernes 19 de septiembre y fines de semana, de 12 a 20 h, y de lunes a viernes de 10 a 20 h.