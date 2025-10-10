Pre Cosquín 2026: La Matanza convoca a artistas a participar del certamen folklórico más importante de Latinoamérica

El Gobierno local invita a las y los artistas de todo el distrito a participar en la edición 2026 del Pre-Cosquín, el Festival Nacional de Folklore que se lleva a cabo cada año en la Provincia de Córdoba.

La convocatoria, que se realiza a través de la Secretaría de Cultura y Educación del Municipio, está dirigida a jóvenes y personas adultas, mayores de 16 años apasionados de la música y la danza, que quieran participar del certamen que tiene como objetivo reconocer el talento artístico a lo largo y lo ancho de todo el país, fomentando la cultura tradicionalista.

Las y los interesados ya pueden inscribirse de forma gratuita, personalmente en Hipólito Yrigoyen 2562, 1º piso, San Justo o por mail a areafolklorelm@gmail.com, hasta el 24 de octubre inclusive, para participar en la etapa clasificatoria que se llevará a cabo los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre en la Sociedad de Fomento C.S.D. Lomas del Mirador, ubicada en Artigas 667, Ramos Mejía.

Esta nueva edición del Pre-Cosquín contará con los siguientes rubros: Música (solista vocal; dúo vocal; conjunto vocal; solista instrumental; conjunto instrumental y canción inédito) y Danza (solista de Malambo femenino y masculino; conjunto de Malambo; pareja de baile tradicional; pareja de baile estilizada y conjunto de baile folklórico).

Las y los artistas que resulten ganadores en esta etapa local tendrán el privilegio de viajar a la ciudad de Cosquín, Córdoba, para demostrar su habilidad y disputar un lugar en la Gran Final del Pre-Cosquín 2026, que se realiza en el mes de enero sobre el popular escenario “Atahualpa Yupanqui” de la plaza Próspero Molina, junto a grandes figuras consagradas de la cultura nacional. La Matanza, sede de prestigio con historia de éxito

Por 26º año consecutivo, La Matanza será sede de este emblemático certamen. El Municipio, a través de la Secretaría de Cultura y Educación, ha apoyado y acompañado a miles de artistas que representaron al distrito, consolidando a La Matanza como una de las sedes más prestigiosas del festival entre los 60 distritos participantes.