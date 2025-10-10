Precios bajos y más beneficios en los Puntos de Abaratamiento de La Matanza

Los mercados y ferias, dispuestos por el Gobierno local para cuidar la economía de las familias del distrito, ofrecen productos y alimentos de primera calidad, super económicos, y con descuentos de hasta el 40% con CUENTA DNI.

Los Puntos de Abaratamiento de La Matanza son mercados y ferias que están distribuidos en las 17 ciudades del distrito. Durante todo el año, las vecinas y vecinos pueden encontrar los mejores alimentos, directo de productores, con la mejor calidad y a precios muy bajos. Gracias a la iniciativa del intendente Fernando Espinoza, el Municipio colabora y brinda un importante alivio a las familias, en el complicado contexto de ajuste y de crisis económica nacional.

Ya son tres los Mercados de Abaratamiento que funcionan en el distrito, donde pueden encontrar alimentos en general, frutas y verduras, carnes, productos de almacén, panadería y mucho más. En Rafael Castillo, está ubicado en Victorino de la Plaza y Nicolás Dávila, de lunes a sábados de 9 a 15 horas; en Laferrere en la plaza Ejército de los Andes, Avenida Luro 5800, frente a la peatonal, también de lunes a sábados de 9 a 15 horas; y también en Avenida Brigadier General Juan Manuel de Rosas 10395, con atención al público de lunes a sábados de 9 a 17 horas y domingos de 9 a 13 horas.

Las Ferias Francas funcionan en más de 50 puntos a lo largo y a lo ancho del distrito. En estos Puntos de Abaratamiento se pueden adquirir carnes, pollo, pescado, frutas y verduras, artículos de limpieza, ropa y bazar, entre otros productos. Se encuentran abiertos de martes a domingo, de 7 a 13 horas.

Cabe destacar que en los puestos adheridos a Cuenta DNI, se accede a más beneficios ya que se pueden alcanzar descuentos de hasta un 40% (con un tope de reintegro unificado por semana de $6.000).