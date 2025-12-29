Mujer degollada en La Matanza: realizan el camino completo de huida del agresor

El operativo se desarrollaba este lunes, mientras ss deconoce quién fue el atacante que asesinó a Karina Janet Palomino Arotinco.



El fiscal Adrián Arribas, junto con el equipo de investigadores, realiza el camino de huida que hizo el agresor que degolló a una mujer este fin de semana en La Matanza, al no tener novedades de quién se trata.

En medio de un clima de incertidumbre, este lunes al mediodía se llevaba a cabo el recorrido completo de la huida del agresor de Karina Janet Palomino Arotinco, quien murió en la vía pública tras recibir un corte profundo en el cuello, entre otras lesiones.

A su vez, respecto a si existe alguna sospecha del hombre, indicaron que se “está analizando todo” y que “no se descarta ninguna hipótesis” respecto a si la víctima conocía o no al agresor.

El estremecedor caso ocurrió en el cruce de las calles Huergo y Sáenz Peña, en Lomas del Mirador, partido de La Matanza, cuando una vecina, María Isabel Casal, denunció al 911 la presencia de una mujer que estaba tendida en el asfalto y había sido degollada.

Frente a los agentes policiales, la vecina relató que escuchó gritos y al salir advirtió a la mujer lastimada, mientras que no logró ver el rostro del atacante, quien se dio a la fuga.

Una cámara de seguridad logró captar a las 06.57 de este domingo el momento en el que la víctima paseaba a su perro y detrás la perseguía el agresor