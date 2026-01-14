Derriban búnker narco en Rafael Castillo

En el marco de la política de combate al narcotráfico, las fuerzas de seguridad, con la colaboración del Municipio de La Matanza, llevan adelante diversas investigaciones y procedimientos para combatir el tráfico de estupefacientes en el distrito. En los últimos días, se derribó un nuevo búnker narco en la localidad de Rafael Castillo, con tres detenidos y droga secuestrada.

La última intervención se produjo tras una investigación judicial que incluyó el aporte de las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM).

El procedimiento se llevó a cabo en una propiedad ubicada en la calle Luján entre Reaño y Río Cuarto, en la localidad de Rafael Castillo, y resultó con tres detenidos, la demolición del inmueble utilizado para la producción y comercio de drogas y, además, se secuestraron dos centenares de dosis de pasta base de cocaína (PACO), elementos para el fraccionamiento, balanzas y teléfonos celulares.



Las fuerzas policiales, junto a la Guardia Urbana de La Matanza derribaron el búnker en Rafael Castillo.

Este sitio de comercialización de drogas fue detectado tras una fuerte investigación que incluyó los testimonios de vecinos, y las imágenes de las cámaras de seguridad del Centro de Operaciones y Monitoreo municipal (COM), que constataron los movimientos sospechosos en la zona.

A su vez, el Municipio cuenta con MTZ Denuncias, una línea donde se pueden comunicar las vecinas y vecinos que sean testigos de cualquier actividad ilícita (WhatsApp al 11 3630 4527).