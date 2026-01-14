Anillo de seguridad de La Matanza refuerza la seguridad

El sistema de detección de patentes de La Matanza detectó la presencia de una camioneta Amarok con pedido de captura en la localidad de San Justo. De inmediato, personal del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) del Municipio de La Matanza informó a la Policía y de esta manera se inició una larga persecución donde se logró detener a los dos delincuentes.

Intentaron escapar por las calles de San Justo pero entre la intensa persecución policial y el monitoreo de las cámaras del COM, los dos ladrones se sintieron acorralados y es así que en un momento, decidieron bajar del vehículo y emprender la fuga a pie.

Sin embargo, fueron atrapados por los efectivos policiales. Ambos delincuentes fueron trasladados a la Comisaría Primera de San Justo y ahora se encuentran en manos de la Justicia.

La Matanza cuenta con más de 5.000 cámaras de seguridad y una infraestructura de última generación. De esta manera, el COM realiza un monitoreo constante con una colaboración efectiva de las fuerzas policiales, fortaleciendo así, la prevención del delito en todo el distrito.