Advierten que el 2026 será un año de «preocupación por el futuro de la producción”

Nuevamente los datos que da a conocer el INDEC dejan resultados negativos para la actividad industrial y la construcción, se mostraron números negativos en el mes de noviembre de 2025 y los empresarios se encuentran en estado de alerta.

En este punto, Sandra Rey que pertenece a la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), además es titular de la entidad en el municipio de Ituzaingó y conoce el área de la producción, especificó que “el organismo estadístico informó que 15 de las 16 divisiones de la industria presentaron caídas”.

Por otro lado también alertó que “se continúa registrando baja en alimentos y bebidas (-7,8%), vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes (-23,0%), maquinaria y equipo (-17,9%), prendas de vestir, cuero y calzado (-17,6%), productos de metal (-18,6%), textiles (-36,7%), productos de caucho y plástico (-12,5%), sustancias y productos químicos (-3,4%), “Otros equipos, aparatos e instrumentos” (-14,0%), entre otras áreas”.

Dentro de este contexto, afirmó que “el gran desafío para este año que inicia es organizarse de manera colectiva y organizada para defender la actividad productiva y el empleo”.

Luego Rey alertó que «la industria aún no despega de forma sostenida. El escenario sigue siendo selectivo: sectores ligados a energía resisten mejor, mientras que consumo e industria pesada siguen presionados. En este contexto, invertir con estrategia y acompañamiento es clave».

Y luego analizó la situación actual al destacar que “hay mucha incertidumbre sobre la política económica que propone el gobierno, la apertura de las importaciones atenta contra todo el tejido productivo y los puestos de trabajo, los resultados hasta ahora siguen siendo muy desfavorables y hay preocupación por el futuro de la actividad”.

Para finalizar la también secretaria de Innovación, Transparencia y Asuntos Estratégicos comunal marcó que “es necesario formar una mesa de diálogo con el gobierno, que escuche cuáles son las necesidades del sector y la urgencia de defender la producción nacional”.